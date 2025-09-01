Nico Gonzalez-Atletico Madrid, ora è ufficiale: il comunicato e i dettagli

Dopo una sola stagione a Torino, si conclude l’avventura di Nico González con la maglia della Juventus . L’attaccante argentino si trasferisce all’ Atlético Madrid con la formula del prestito, che potrà trasformarsi in cessione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. Arrivato nell’estate del 2024, Nico ha saputo guadagnarsi spazio e fiducia, diventando un elemento prezioso nella rosa bianconera. Per lui ora si apre una nuova tappa della carriera, in un club competitivo e ambizioso come quello guidato da Diego Simeone . Il trasferimento rappresenta un’opportunità importante sia per il giocatore che per le due società. Una cessione che ha permesso a Comolli di chiudere per Zhegrova . Di seguito, tutti i dettagli sulla sua stagione e sull’accordo tra i club.

Una stagione intensa in bianconero: i numeri di Nico

Nico González ha disputato una stagione solida con la Juventus, collezionando 40 presenze complessive tra campionato, coppe nazionali ed europee. L’argentino ha messo a referto 5 gol e 4 assist, dimostrandosi un giocatore duttile e sempre generoso in fase offensiva. È stato uno degli otto calciatori bianconeri nella stagione 2024/25 a raggiungere almeno 4 gol e 4 assist in tutte le competizioni, insieme a Thuram, Conceição, Yıldız, Vlahović, Weah, Mbangula e McKennie. La sua stagione ha vissuto alcuni momenti difficili, soprattutto all'inizio con l'infortunio che ne ha condizionato il rendimento per la squadra. È arrivato a Torino anche con il peso di un valore di mercato importante e non è mai realmente entrato nel cuore dei tifosi bianconeri.

Formula del trasferimento

Il passaggio di Nico González all’Atlético Madrid è avvenuto con la formula del prestito oneroso fino al 30 giugno 2026, con diritto di riscatto che potrà diventare obbligo. La Juventus incasserà subito 1 milione di euro per il prestito, cifra che potrà aumentare fino a un massimo di altri 1 milione in base al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi durante la permanenza del giocatore a Madrid. Se nel corso della stagione 2025/26 dovessero verificarsi altre condizioni favorevoli e stipulate nell'accordo, l’Atlético sarà obbligato a riscattare definitivamente il cartellino dell’attaccante argentino. In tal caso, il costo complessivo della cessione sarà pari a 32 milioni di euro, pagabili in tre esercizi finanziari. Una trattativa articolata, che consente al club spagnolo di valutare il rendimento del calciatore, lasciando alla Juve una possibilità concreta di monetizzare l’investimento.