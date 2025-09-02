Tuttosport.com

Lookman, l'Atalanta prova il reintegro: il punto dopo la fine del mercato

Il piano del club nerazzurro per il futuro dell'attaccante nigeriano, rimasto a Bergamo dopo il corteggiamento estivo dell'Inter
2 min
LookmanatalantaCalciomercato
Lookman, l'Atalanta prova il reintegro: il punto dopo la fine del mercato© ANSA

Ademola Lookman è stato uno dei nomi più chiacchierati della sessione di calciomercato appena conclusa. Il nigeriano sembrava infatti destinato a lasciare l'Atalanta, con il forte pressing da parte dell'Inter e la netta posizione del giocatore che voleva raggiungere il club milanese. Nonostante questo i nerazzurri non hanno però raggiunto un accordo con la Dea e il classe 1997 è infine rimasto a Bergamo da separato in casa. Una situazione che potrebbero però presto cambiare.

Atalanta, tentativo di riavvicinamento con Lookman

L'Atalanta aveva deciso di escludere Ademola Lookman dalla lista dei convocati nelle prime due giornate di Serie A contro Pisa e Parma dopo le assenze ripetute agli allenamenti nel periodo della trattativa con l'Inter. Un provvedimento disciplinare che però non continuerà dalla ripresa del campionato. L'idea del club bergamasco è infatti quella di provare a ricucire i rapporti con il calciatore, che è considerato fondamentale per la squadra di Ivan Juric soprattutto dopo la cessione di Retegui. Naturalmete ci sarà da capire anche le intenzioni dell'ex Leicester, ancora fortemente deluso per la mancata cessione. Non sono comunque da esclure delle nuove possibilità dai mercati ancora aperti come quello turco o dell'Arabia Saudita, ma la sensazione è che Lookman rimarrà all'Atalanta e che possa presto tornare a disposizione.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

