Raul Albiol torna in Italia, è ufficiale: il 40enne ex Napoli passa al Pisa

PISA - Il Pisa ha ufficializzato "l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Albiol , difensore classe 1985 ". Un colpo di mercato di "esperienza" per i neopromossi in Serie A allenati da Alberto Gilardino. Per il 40enne centrale spagnolo , svincolatosi lo scorso giugno dopo sei stagioni al Villarreal, si tratta di un ritorno in Italia, dove ha giocato con la maglia del Napoli dal 2013 al 2019 .

La nota ufficiale

"Difficile riassumere in poche righe la carriera di un campione capace di lasciare un segno indelebile in squadre come Real Madrid, Napoli, Valencia e Getafe, collezionando vittorie e trofei. Senza dimenticare la Coppa del Mondo e i due Campionati Europei conquistati con la maglia roja della Nazionale spagnola (nella quale ha indossato la fascia di capitano, ndr). Un'avventura sportiva straordinaria, che adesso fa tappa sotto la Torre Pendente con addosso il nerazzurro del Pisa. Benvenuto Raul", si legge nel comunicato diramato dal club toscano sul proprio sito ufficiale.