“Vlahovic masochista. De Bruyne colpo del mercato, la vera sorpresa è della Fiorentina”

Dall’Avellino e Diaz e dal Napoli e Maradona fino all’Udinese e Samardzic, passando per Roma, ancora Avellino, Pescara, già Udinese, ancora Napoli e Atalanta. E per altri colpi come Hamsik e Lavezzi, Iaquinta e Pizarro. Pierpaolo Marino ha attraversato da protagonista oltre 40 anni di calciomercato: interlocutore ideale per analizzare quello appena concluso.
Direttore, dei tre colpi dell’ultimo giorno, Akanji all’Inter, Openda alla Juve e Rabiot al Milan, qual è stato il migliore?
«Rabiot. Il Milan aveva assoluto bisogno di prendere un centrocampista e il francese con Allegri tornerà sugli standard elevatissimi che aveva con il tecnico alla Juve».
Il colpo top in assoluto?
«Lo dirà il campo, ma sulla carta non possiamo che dire De Bruyne».
La sorpresa del calciomercato estivo
E la sorpresa?
«Ho molta fiducia in Piccoli. Credo che la Fiorentina abbia fatto un’operazione sulla scia di quella compiuta con Kean l’anno scorso».
Quale squadra merita l’oscar del mercato?
«Tra le grandi il Napoli, che ha completato molto bene la rosa. Anzi, ora a centrocampo rispetto al modulo dello scorso anno ha un uomo in più. La scommessa è per Conte, che nelle prime due giornare l’ha vinta: giocare con De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa, rinunciando a un’ala pura a sinstra».
Mercato Juve e Vlahovic
E dopo gli azzurri?
«La Juve. È stata condizionata sia da un punto di vista di bilancio che da un punto di vista tecnico della posizione di Vlahovic, ma ha fatto comunque un grande colpo con Jonathan David. E più in generale, grazie alla proprietà che si è esposta ancora una volta, in mano a Tudor è stata messa una squadra in grado di combattere per le prime quattro posizioni. Prima compresa, anche se il Napoli è il favorito».
A proposito di Vlahovic: da problema a risorsa?
«Vlahovic mi ricorda il classico masochista, che si fa male da solo e poi, quando è ferito e ha tutti contro, pubblico, società, stampa, reagisce quasi come se nelle sofferenze godesse. Forse queste situazioni lo hanno stimolato, ma resta il dubbio di un giocatore che deve giocare con un contratto che scade e non so fino a che punto rischierà la propria incolumità... Mi pare comunque che Tudor lo stia utilizzando al meglio».
Seconda l’anno scorso, l’Inter come si è mossa?
«Un mercato sufficiente, ma non entusiasmante. Aveva bisogno di un difensore per abbassare l’età del reparto e invece è andata su Lookman, del quale avendo in casa Pio Esposito non c’era poi troppa necessità. Si è ripresa alla fine con Akanji».
Se recuperano Lookman...
Proseguiamo in ordine di classifica: l’Atalanta?
«Come per Vlahovic alla Juve, è da scoprire quanto Lookman si reintegrerà nel contesto ambientale, societario e di squadra, perché è un giocatore che fa la differenza. Il pubblico atalantino è passionale e certi comportamenti non li dimentica in fretta, giustamente. Recuperando Lookman, l’Atalanta è sui livelli dello scorso anno, tenuto conto dell’arrivo di Krstovic. Bisognerà vedere quanto peserà il cambio di guida tecnica».
A proposito, la Roma di Gasperini?
«Ha operato molto bene. Mi piace Ferguson e mi piace Bailey, peccato che si sia infortunato. Ma la star del mercato è Gasperini: si vede già come abbia plasmato la Roma».
Kean-Piccoli coppia gol
E la Fiorentina?
«Mi è piaciuta. Kean è stato la conferma più importante dell’intero mercato, finalmente una storia di gratitudine di un giocatore verso una squadra che gli ha permesso di esprimersi al massimo. Kean-Piccoli, con Pioli in panchina, può diventare una coppia gol davvero molto importante».
Saltando la Lazio che il mercato non ha potuto farlo, siamo al Milan.
«È stato curioso vedere una società come il Milan arrivare agli ultimi giorni per completare la squadra. Non è un mercato che mi ha entusiasmato, ma il vero colpo lo hanno fatto con Allegri. E con Rabiot, che però è arrivato in scia di Allegri».
Fuori dalle prime otto dello scorso campionato chi si è mosso meglio?
«Il Como ha fatto una campagna acquisti sontuosa. Se devo fare un nome tra tanti dico Van der Bremt. E poi la conferma di Nico Paz».
Il Torino e l'Udinese da Europa
E il Torino, che ha appena toccato i 20 anni di presidenza Cairo?
«Ngonge a me piace molto, nonostante a Napoli non sia riuscito a esprimersi ai suoi livelli, e Simeone è un attaccante da doppia cifra. A Vagnati va detto bravo».
Chiudiamo con la zona salvezza: chi ha operato meglio?
«L’Udinese con la conferma di Solet e gli arrivi di Zaniolo e Zanoli può ambire all’Europa».
