“Vlahovic masochista. De Bruyne colpo del mercato, la vera sorpresa è della Fiorentina”

Mercato Juve e Vlahovic

E dopo gli azzurri?

«La Juve. È stata condizionata sia da un punto di vista di bilancio che da un punto di vista tecnico della posizione di Vlahovic, ma ha fatto comunque un grande colpo con Jonathan David. E più in generale, grazie alla proprietà che si è esposta ancora una volta, in mano a Tudor è stata messa una squadra in grado di combattere per le prime quattro posizioni. Prima compresa, anche se il Napoli è il favorito».



A proposito di Vlahovic: da problema a risorsa?

«Vlahovic mi ricorda il classico masochista, che si fa male da solo e poi, quando è ferito e ha tutti contro, pubblico, società, stampa, reagisce quasi come se nelle sofferenze godesse. Forse queste situazioni lo hanno stimolato, ma resta il dubbio di un giocatore che deve giocare con un contratto che scade e non so fino a che punto rischierà la propria incolumità... Mi pare comunque che Tudor lo stia utilizzando al meglio».



Seconda l’anno scorso, l’Inter come si è mossa?

«Un mercato sufficiente, ma non entusiasmante. Aveva bisogno di un difensore per abbassare l’età del reparto e invece è andata su Lookman, del quale avendo in casa Pio Esposito non c’era poi troppa necessità. Si è ripresa alla fine con Akanji».