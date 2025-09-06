Via dall'Inter per 50 milioni, scaricato in prestito dallo United: il clamoroso flop

Il mercato turco chiuderà i battenti il 12 settembre e questo prolungamento, rispetto all'Europa in cui lo stop alle trattative è stato decretato il 1 settembre, darà la possibilità ai club di andare alla ricerca dell'affare dell'ultimo minuto. Non è stata memorabile invece la scelta di Andrè Onana di lasciare l'Inter per approdare in Premier League , nonostante il tecnico Ten Hag lo volle a tutti i costi dopo l'esperienza olandese condivisa con l' Ajax . Per lui si è fatto avanti il Trabzonspor che ha raggiunto un accordo per il prestito con gli inglesi, ma serve il placet del portiere prima di concludere la trattativa.

Onana in trattativa con Trabzonspor

Potrebbe concludersi dopo due stagioni l'avventura di Onana con il Manchester United. Il portiere piace al Trabzonspor che gli garantirebbe la possibilità di giocare titolare prelevandolo in prestito e dandogli la possibilità di ritrovare serenità. Nelle ultime battute di mercato gli inglesi hanno puntato su Lammens, portiere arrivato dall'Anversa con il camerunense che è diventato terzo nelle gerarchie e si porta sul groppone la responsabilità dell'eliminazione contro il Grimsby Town arrivata ai rigori in Efl Cup che ha fatto discutere anche sulla posizione del tecnico portoghese Amorim. Appena due stagioni fa i Red Devils staccarono un assegno all'Inter di 50 milioni per portarlo in Inghilterra, ma non ha mai convinto tanto da essere giudicato come uno dei peggiori portieri transitati ad Old Trafford nelle ultime stagioni. Una discesa inspiegabile e nelle prossime ore si capirà se Onana ripartirà dalla Turchia.