Yamal-Bayern, retroscena mercato: l'ex Juve in Spagna, poi l'intervento di Mendes...

Nel mondo del calcio, spesso i grandi colpi sfumati nascondono storie affascinanti e decisive per il futuro di intere squadre. È il caso di Lamine Yamal , astro nascente del Barcellona e della nazionale spagnola, protagonista di un retroscena clamoroso. Correva l’anno 2022, e il talento catalano - oggi considerato tra i più brillanti del panorama mondiale - era a un passo dal trasferirsi al Bayern Monaco . Un affare che avrebbe potuto cambiare le sorti del club tedesco e forse, in parte, riscrivere le recenti gerarchie del calcio europeo. Ma qualcosa andò storto, e il destino - si direbbe oggi - decise di far brillare la sua stella sotto il cielo del Camp Nou.

Il corteggiamento del Bayern

Nel 2022, l’allora direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ex Juve tra le altre, si mosse con largo anticipo per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti d’Europa. Volò personalmente in Spagna per incontrare Ivan de la Peña, ex calciatore e agente del giovane Lamine Yamal. L’obiettivo era chiaro: strappare alla cantera blaugrana un talento che, seppur ancora quindicenne, mostrava già lampi di classe fuori dal comune. Il Bayern era disposto a tutto. Aveva pianificato un trasferimento non appena il ragazzo avesse compiuto 16 anni, offrendo alla famiglia un pacchetto da 5 milioni di euro per garantirsi la loro fiducia, come riportato dalla Bild. Tuttavia, le regole FIFA impedirono il tesseramento immediato e la trattativa, che sembrava in dirittura d’arrivo, fu improvvisamente congelata. Anche per l'intervento di Mendes.

L’intervento di Jorge Mendes e l’ascesa rapida in blaugrana

A rompere definitivamente i contatti con il Bayern fu l'ingresso in scena di Jorge Mendes, uno dei procuratori più influenti nel calcio mondiale. Il super agente portoghese rilevò la procura del giovane Yamal e decise di chiudere ogni canale aperto con il club tedesco, spingendo invece per la permanenza del ragazzo a Barcellona. Una mossa che si sarebbe rivelata cruciale: Xavi, allora allenatore del Barça, intuì immediatamente il potenziale del classe 2007 e gli concesse l’esordio in prima squadra ancor prima del compimento dei 16 anni. Da lì, la carriera del fantasista spagnolo ha preso una traiettoria fulminea: due titoli di Liga, una Coppa del Re, una Supercoppa spagnola e un Europeo da protagonista con la sua nazionale. Oggi, a soli 18 anni, Lamine Yamal è considerato tra i favoriti per il Pallone d’Oro 2025, che verrà assegnato il 22 settembre. E chissà cosa sarebbe successo se, tre anni fa, quella firma fosse arrivata per davvero...