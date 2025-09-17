"Mourinho verso il Benfica": la rivelazione dal Portogallo. José sfiderà Juve e Napoli in Champions!

Bruno Lage non è più l'allenatore del Benfica . Dopo la sconfitta casalinga da 2-0 a 2-3 nel debutto in Champions contro il Qarabag , il club di Lisbona ha ufficializzato il divorzio con il tecnico portoghese. Secondo il sito del quotidiano "A Bola", il presidente Manuel Rui Costa avrebbe già scelto il successore: si tratta di José Mourinho , che nel 2000 guidò il club per qualche mese, prima di fare grande il Porto (2002-2004), dove vinse la Champions League, e da lì iniziare una grande carriera con il "Triplete" dell' Inter e i titoli vinti, tra le tante squadre allenate, con Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Roma. Reduce dall'esonero nel Fenerbahce , dopo l'eliminazione ai play-off di Champions avvenuta proprio contro il Benfica , lo "special one" è pronto a tornare sulla panchina delle "Aquile".

Le parole di Rui Costa

Per il quotidiano i contatti non solo sono stati avviati, ma procedono spediti e oggi potrebbe già arrivare l'annuncio. Frena il presidente Manuel Rui Costa, ex stella del club oltre che della Fiorentina e del Milan: "Abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni dalla carica di allenatore del Benfica. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per il nostro club, ma crediamo che sia giunto il momento di cambiare. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, ci aspettiamo di averlo in panchina già sabato prossimo, ma al momento non abbiamo contattato nessuno: ho solo avuto una conversazione con Bruno Lage alla fine della partita e siamo arrivati a questa decisione", ha dichiarato.

La suggestione Mourinho

Il presidente non ha fatto espressamente il nome di Mourinho ma ha tracciato l'identikit del prossimo allenatore: "Deve essere un vincente, uno che rappresenti un club di queste dimensioni e abbia la capacità di portarlo ai livelli richiesti". Secondo A Bola invece, nella notte il Benfica e Mourinho avrebbero gettato basi solide per un ritorno dello "special one" a Lisbona, con buona pace dei tifosi del Porto, che qualche giorno fa lo hanno accolto e festeggiato al "Dragao", dove era presente sugli spalti. Due ex squadre e due italiane in un colpo solo per Mou. Le prossime avversarie dei lusitani in Champions saranno infatti: Chelsea (30 settembre), Newcastle (21 ottobre), Bayer Leverkusen (5 novembre), Ajax (25 novembre), Napoli (10 dicembre), Juventus (21 gennaio) e Real Madrid (28 gennaio).