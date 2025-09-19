"Nicolussi Caviglia al Milan, abbiamo detto no": Antonelli rivela il retroscena mercato

Filippo Antonelli ha preso la parola in conferenza stampa dove ha raccontato un retroscena di mercato tra il Venezia e il Milan. Il direttore sportivo della società lagunare, attualmente in Serie B, ha dichiarato: "Se c'è la volontà del giocatore e la giusta condizione economica sono predisposto a fare l'operazione, sia Nicolussi Caviglia che Idzes avevano espresso la volontà di andare, non sono sorpreso perché c'è l'ambizione personale, la fama. Idzes ha fatto un percorso con noi, il Sassuolo ha portato un'offerta importante a noi e a lui, la sua volontà era di giocare in Serie A".
Le parole di Antonelli
Il ds del Venezia ha poi raccontato un'operazione di mercato tra lagunari e rossoneri: "Per Nicolussi Caviglia abbiamo rifiutato un'offerta a gennaio del Milan, è arrivata la Fiorentina che fa le coppe europee, non so quanto trattenere il ragazzo davanti a queste proposte fosse conveniente, ho provato a trattenere il giocatore. E' stata una decisione presa da una volontà che poteva penalizzare noi e il ragazzo, quindi abbiamo accettato alle nostre condizioni, fino alla fine abbiamo battagliato per ottenere il massimo".