Nico Paz, l'allarme Real ora preoccupa il Como: "È tutto già deciso"

Questa stagione sarà l'ultima per Nico Paz con la maglia del Como , salvo colpi di scena. Secondo il quotidiano spagnolo As, il Real Madrid avrebbe già deciso di riportare a fine stagione il talento argentino in Spagna, comunicando già allo stesso giocatore che "conta su di lui per il 2026". Anche per questo in estate Paz ha detto no alla ricca offerta del Tottenham di 70 milioni. L'accordo stipulato con il Como - che aveva sborsato 6 milioni per il cartellino garantendo ai blancos il 50% di un'eventuale rivendita - permetterà ai madrileni di riprendersi il calciatore per appena 9 milioni di euro nel 2026 . Ci sarebbe anche l'opzione di riacquistarlo a 10 milioni nel 2027, ma i Blancos sono orientati sulla prima strada.

Il ritorno al Real con uno sguardo ai Mondiali

A fare spazio al ritorno di Nico Paz dovrebbe essere Dani Ceballos, che ha un contratto in scadenza a giugno 2027. Anche se quest'ultimo non dovesse andare via, il fantasista argentino sarà comunque messo a disposizione di Xabi Alonso dalla stagione 2026-27. Dopo un primo anno positivo in Serie A con 6 gol e 9 assist in 35 presenze, ma nel quale ha avuto bisogno di un periodo di ambientamento iniziale, in questa stagione l'argentino è partito alla grande. Con 3 reti e 3 assist nelle prime 6 giornate di campionato, è il faro delle azioni offensive della squadra di Cesc Fabregas, il principale pericolo per le difese avversarie. Alla luce del suo rendimento, può puntare alla convocazione ai Mondiali del 2026 con l'Argentina. D'altronde, essere rimasto a Como gli ha consentito di giocare con continuità. Al Real troverà concorrenza, nella sua zona di campo bazzicano svariati fuoriclasse, ma l'età e il talento sono dalla sua parte.