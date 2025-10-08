Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sergio Conceicao all’Al Ittihad fino al 2027: nuova sfida in Arabia

L’ex allenatore del Milan raccoglie una squadra terza in classifica dietro l’Al-Nassr di Ronaldo e l’Al-Qadisiyya di Retegui
4 min
Sergio Conceicao all’Al Ittihad fino al 2027: nuova sfida in Arabia© @ittihad

Il ritorno di Sergio Conceicao su una panchina è finalmente realtà, dopo l'esperienza al Milan. Il tecnico portoghese è stato annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Al Ittihad, una delle società più prestigiose della Saudi Pro League, attualmente terza in classifica dietro all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e all’Al-Qadisiyya guidato dal “nostro” Mateo Retegui. Dopo l’esperienza al Milan, chiusa a fine della scorsa stagione, Conceicao ha deciso di accettare una nuova sfida fuori dall’Europa, in un campionato in piena espansione per visibilità e competitività. “Sono Sergio Conceicao e sono qui per costruire la gloria dell'Al Ittihad”, ha dichiarato nel video di presentazione diffuso sui canali social del club di Jeddah. Parole che sintetizzano la sua mentalità e la fame di vittorie che lo hanno sempre contraddistinto. L’accordo lo legherà alla società saudita fino al 2027, un segnale di fiducia e di lungo periodo da parte della dirigenza, che punta su di lui per riportare stabilità, risultati e una mentalità europea in un gruppo ricco di talento ma bisognoso di leadership.

La sfida saudita: un progetto per riportare l’Al Ittihad al vertice

Conceicao eredita una squadra forte ma altalenante, terza in classifica e ancora in piena corsa per il titolo. La dirigenza dell’Al Ittihad ha deciso di puntare su di lui per imprimere una svolta netta a livello tecnico e mentale. L’obiettivo dichiarato è chiaro: contendere fino all’ultimo la leadership dell’Al-Nassr e dell’Al-Qadisiyya e riportare il club di Jeddah al trionfo nazionale e continentale. Il contratto fino al 2027 rappresenta una garanzia di continuità e di fiducia, e consentirà al tecnico portoghese di costruire con calma un progetto fondato sui suoi principi tattici: intensità, compattezza difensiva e verticalità. Il suo temperamento, spesso ruvido ma autentico, è considerato il motore ideale per motivare uno spogliatoio pieno di campioni, da Benzema a Kanté. La sfida non sarà semplice: la Saudi Pro League è ormai un campionato di alto livello, dove ogni settimana si affrontano giocatori provenienti dai migliori club europei. Ma Conceicao, abituato alle pressioni di Porto e Milano, sembra pronto a calarsi nel nuovo contesto con la determinazione che lo ha sempre reso riconoscibile.

L’eredità rossonera e la voglia di riscatto dopo l’esperienza al Milan

L’avventura all’Al Ittihad arriva dopo una stagione intensa e a tratti controversa vissuta sulla panchina del Milan. Conceicao aveva preso il timone dei rossoneri in un momento di transizione, cercando di restituire identità e carattere a una squadra apparsa fragile dopo alcune stagioni altalenanti. Il suo Milan aveva mostrato tratti distintivi ben precisi: pressing alto, ritmo elevato e attitudine offensiva, ma la discontinuità di rendimento e alcuni contrasti interni avevano complicato il percorso. Nonostante tutto, l’allenatore portoghese era riuscito a riportare entusiasmo in parte dell’ambiente, ottenendo risultati significativi e lasciando un’impronta tattica visibile. L’addio è arrivato a fine stagione, in seguito all'ottavo posto e alla rescissione del contratto. Ora, con un contratto fino al 2027 e una piazza ambiziosa pronta ad accoglierlo, Conceicao ha davanti a sé la possibilità di rilanciarsi su un palcoscenico nuovo, confrontandosi con colleghi di livello mondiale e puntando a costruire la “gloria” promessa nel suo messaggio di presentazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Da non perdere