Inter e Milan, porte girevoli e stesso obiettivo: il preferito dalla Germania

Sommer ai saluti per... raggiunti limiti di età; Maignan per una doppia volontà, sua e del club, di dirsi addio. A luglio Inter e Milan avranno al 90-99% due nuovi portieri. I rossoneri sicuramente un titolare, i nerazzurri quasi, a meno che nei prossimi otto mesi Josep Martinez non dimostri di meritarsi una chance. Già, ma su chi si direzioneranno i ds Ausilio e Tare? I profili sul tavolo delle due dirigenze sono già molti e alcuni si sovrappongono. Anzi, è assai probabile che Inter e Milan nei prossimi mesi tornino a sfidarsi sul mercato per accaparrarsi il loro nuovo numero un Ci sono tre nomi, più di altri, in cima alla lista delle preferenze: Noah Atubolu del Friburgo, Marco Carnesecchi dell'Atalanta ed Elia Caprile del Cagliari.
Atubolu, ci sono Inter e Milan
In questo momento il portiere che intriga di più le due squadre milanesi è sicuramente il 23enne tedesco Atubolu, protagonista l'estate scorsa nell'ultimo Europeo Under 21 che ha visto la Germania arrendersi in finale all'Inghilterra del bolognese Rowe solamente ai tempi supplementari. Fisico possente, straordinario sui calci di rigore, Atubolu è sui taccuini di tanti club tedeschi ed europei. L'Inter lo segue da due anni - e in Germania a più riprese hanno evidenziato l'interesse dei nerazzurri nei suoi confronti -; il Milan da tempi più recenti. Il suo valore sta crescendo di partita in partita (è stato convocato pure dalla nazionale maggiore, anche se non ha esordito), però il suo contratto al momento rimane in scadenza nel 2027 e ha una clausola di rescissione che non arriva a 20 milioni.
Svilar e Carnesecchi...
Dunque, chi vorrà Atubolu dovrà sbrigarsi. In Serie A sono due i profili preferiti. Probabilmente sia Inter che Milan se potessero scegliere senza trattare, andrebbero su Svilar della Roma, ma il giallorosso oggi è irraggiungibile. Anche in questo caso, i due club milanesi sono interessati agli stessi obiettivi. Carnesecchi è un vecchio pallino di entrambe le squadre. Se Sommer o Maignan fossero partiti la scorsa estate, sia Inter che Milan avrebbero fatto un tentativo che sarebbe però stato respinto. L'Atalanta dopo aver ceduto Retegui, come si è visto nella vicenda Lookman, non avrebbe aperto. La prossima estate la situazione potrebbe cambiare, visto che la società bergamasca è abituata a cedere almeno un gioiello a sessione di mercato.
Caprile e Meret, la situazione
Di sicuro la valutazione di Carnesecchi è e sarà alta, intorno ai 40 milioni. Costerà meno Caprile del Cagliari. Il portiere è stato riscattato in estate dal presidente Giulini per 8 milioni, ora vale comunque tre volte di più. Il dubbio intorno a Caprile è se sarà capace fin da subito a reggere la pressione di una big, ma sulle sue qualità, nessuno ha dubbi. Ci sono poi delle alternative che non si intrecciano? Forse. Meret, per esempio, è stato seguito dall'Inter e il dualismo con Milinkovic Savic potrebbe spingerlo a fine stagione lontano da Napoli; il Milan invece osserva con attenzione il percorso del giapponese Suzuki del Parma. Il tutto, al netto di possibili "mister x" all'estero.
Sommer ai saluti per... raggiunti limiti di età; Maignan per una doppia volontà, sua e del club, di dirsi addio. A luglio Inter e Milan avranno al 90-99% due nuovi portieri. I rossoneri sicuramente un titolare, i nerazzurri quasi, a meno che nei prossimi otto mesi Josep Martinez non dimostri di meritarsi una chance. Già, ma su chi si direzioneranno i ds Ausilio e Tare? I profili sul tavolo delle due dirigenze sono già molti e alcuni si sovrappongono. Anzi, è assai probabile che Inter e Milan nei prossimi mesi tornino a sfidarsi sul mercato per accaparrarsi il loro nuovo numero un Ci sono tre nomi, più di altri, in cima alla lista delle preferenze: Noah Atubolu del Friburgo, Marco Carnesecchi dell'Atalanta ed Elia Caprile del Cagliari.
Atubolu, ci sono Inter e Milan
In questo momento il portiere che intriga di più le due squadre milanesi è sicuramente il 23enne tedesco Atubolu, protagonista l'estate scorsa nell'ultimo Europeo Under 21 che ha visto la Germania arrendersi in finale all'Inghilterra del bolognese Rowe solamente ai tempi supplementari. Fisico possente, straordinario sui calci di rigore, Atubolu è sui taccuini di tanti club tedeschi ed europei. L'Inter lo segue da due anni - e in Germania a più riprese hanno evidenziato l'interesse dei nerazzurri nei suoi confronti -; il Milan da tempi più recenti. Il suo valore sta crescendo di partita in partita (è stato convocato pure dalla nazionale maggiore, anche se non ha esordito), però il suo contratto al momento rimane in scadenza nel 2027 e ha una clausola di rescissione che non arriva a 20 milioni.