Inter e Milan, porte girevoli e stesso obiettivo: il preferito dalla Germania

Svilar e Carnesecchi...

Dunque, chi vorrà Atubolu dovrà sbrigarsi. In Serie A sono due i profili preferiti. Probabilmente sia Inter che Milan se potessero scegliere senza trattare, andrebbero su Svilar della Roma, ma il giallorosso oggi è irraggiungibile. Anche in questo caso, i due club milanesi sono interessati agli stessi obiettivi. Carnesecchi è un vecchio pallino di entrambe le squadre. Se Sommer o Maignan fossero partiti la scorsa estate, sia Inter che Milan avrebbero fatto un tentativo che sarebbe però stato respinto. L'Atalanta dopo aver ceduto Retegui, come si è visto nella vicenda Lookman, non avrebbe aperto. La prossima estate la situazione potrebbe cambiare, visto che la società bergamasca è abituata a cedere almeno un gioiello a sessione di mercato.