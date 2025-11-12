Roma, anche un altro club su Zirkzee: l'ostacolo potrebbe essere rappresentato dai Friedkin, il motivo

La Roma e l'Everton dei Friedkin. Secondo gli inglesi di Sky Sports, infatti, anche i Toffees pensano a Joshua Zirkzee , accostato anche alla Juve nelle precedenti sessioni di mercato, come possibile rinforzo in attacco per la finestra invernale di gennaio. L'attaccante del Manchester United e della nazionale olandese, in Premier non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo valore, ma gli estimatori non mancano. Oltre all'ex Bologna l'Everton segue con interesse anche Ivan Toney, punta dell'Al-Ahli e dell'Inghilterra.

Koné: "Meritiamo il primo posto in classifica"

Intanto, la Roma si gode il primo posto nella classifica di Serie A. "Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra. Meritiamo il nostro posto in classifica, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili. Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Spero che finiremo bene la stagione, vogliamo rimanere tra i migliori. Se vinciamo il titolo, lo prenderemo" ha detto Manu Koné, centrocampista giallorosso, in conferenza stampa prima dei match della nazionale francese contro Ucraina e Azerbaigian, validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.