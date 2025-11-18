Mendoza, gli scout Juve sul gioiello della Spagna: la clausola e gli occhi delle big d'Europa

La selezione spagnola Under 21 veleggia con il vento in poppa nel girone di qualificazione all’Europeo di categoria, a punteggio pieno dopo 4 partite con 13 reti messe a segno e appena 2 incassate: stasera alle ore 18 la Rojita ha l’occasione di allungare sulle inseguitrici, anche se allo Stadionul Municipal di Sibiu, in Romania, non sarà facile portare a casa un’altra vittoria. Ma perché questa partita interessa alla Juventus? Ecco, per rispondere a questa domanda bisogna tornare all’anticipazione di domenica, con la rivelazione dell’interesse da parte del club bianconero nei confronti di Rodrigo Mendoza, giovane e talentuoso centrocampista dell’Elche.

Juve, tutti pazzi per Mendoza Dopo aver giocato titolare nella goleada contro San Marino agendo da regista nel 4-3-3, Mendoza è pronto a guidare la Spagna Under 21 anche in Romania: gli 007 bianconeri spieranno anche questa partita, dopo aver osservato da vicino il playmaker dell’Elche nell’ultima edizione del Mondiale Under 20, che per la Spagna è terminato in semifinale. Le indicazioni arrivate dagli scout bianconeri sono già interessanti, ma un’occhiata in più Rodrigo la merita, se non altro per il fatto che diverse big d’Europa lo stanno osservando con grande attenzione in una stagione di definitiva esplosione del centrocampista: l’Elche gli ha rinnovato il contratto ad agosto, con tanto di clausola rescissoria da 20 milioni, in fin dei conti abbordabile per un classe 2005 dalle grandi potenzialità in un ruolo chiave.

Mendoza, il Como e la risposta dell'Elche Infatti la Juve lo ha messo nel mirino, dopo che in estate era stato il Como di Fabregas - attentissimo ai talenti specialmente spagnoli, ma non solo - a provarci, ricevendo un "no grazie" dall'Elche. Il club spagnolo vorrebbe tenere il centrocampista almeno fino al termine della stagione, però a gennaio ci sarà l'assalto di diversi club in cerca di un regista di qualità e prospettiva. E la Juventus sta effettuando le prime valutazioni per capire cosa serva maggiormente a Spalletti per rinforzare il centrocampo nella sua idea di calcio: intanto un'altra occhiata a Mendoza non fa male...