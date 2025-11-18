Tuttosport.com
Conte esonerato, ora è ufficiale! L'ex Juve via, ma non solo: è rivoluzione, ai saluti anche il ds

"La società ringrazia per il lavoro svolto", c'è anche il comunicato. Tutti i dettagli
2 min
Conte
Conte esonerato, ora è ufficiale! L'ex Juve via, ma non solo: è rivoluzione, ai saluti anche il ds

Il Sorrento, che che milita nel girone C del campionato di Serie C, decide di cambiare rotta. La società, infatti, ha reso noto "di aver risolto consensualmente il contratto che legava il direttore sportivo Alessandro Amarante al club rossonero. La società ringrazia Amarante per il lavoro svolto in questi tre anni ricchi di soddisfazioni (promozione in C nel 2023 e permanenza tra i professionisti nelle ultime due stagioni)".

Esonerato anche Conte

Non è finita qui perchè "nel contempo, il Sorrento comunica di aver sollevato mister Mirko Conte (che nel suo trascorso ha militato anche alla Juventus Next come vice di Lamberto ZauliMassimo Brambilla dal 2020 al 2024, ndr) dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Sono sollevati dai rispettivi incarichi anche il preparatore dei portieri, Emanuele Maggiani, e il match analyst, Alex Borriello. A tutti loro va il ringraziamento della società per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi mesi".

