Dybala al Benfica di Mourinho, la risposta di Rui Costa è chiara: cosa c'è di vero

Da Portogallo rumors vedrebbero il club di Lisbona interessato all'ex Juventus con anche primi contatti informali. Il presidente fa il punto
1 min
BenficaDybalaRoma
LISBONA (Portogallo) - La sessione invernale del calciomercato è dietro l'angolo ed il Benfica, che a fine gennaio (21) farà visita alla Juventus in occasione della 7ª giornata di Champions League, starebbe studiando un clamoroso colpo. Infatti in Portogallo girano da giorni rumors di un interessamento del Benfica verso l'ex bianconero Paulo Dybala che ritroverebbe quel Josè Mourinho già avuto alla Roma.
Manuel Rui Costa, ex fuoriclasse di Fiorentina e Milan e oggi presidente del Benfica, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda stroncando ogni voce: "Chi ha parlato di Dybala? Dovete chiederlo a chi ha scritto questa notizia, non è vero, in questo momento non c'è niente di vero". Secondo il quotidiano "A Bola", in realtà ci sarebbero stati dei contatti informali per sondare la possibilità di prendere Dybala a gennaio ma non ci sarebbero le condizioni economiche: l'argentino guadagna circa 6-7 milioni di euro netti a stagione mentre al Benfica il tetto agli ingaggi è fissato a poco più di due milioni.

