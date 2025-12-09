Sergio Ramos, addio a sorpresa al Monterrey: "È stata la mia ultima partita". I tifosi Juve sognano

Termina l'avventura di Sergio Ramos al Monterrey. L'ex difensore del Real Madrid ha annunciato l'addio al club messicano, dove era approdato nel febbraio 2025 dopo oltre 6 mesi senza squadra. Un addio a sorpresa giunto dopo l'eliminazione della formazione di Domenec Torrent dal torneo di apertura per mano del Toluca e che anticipa a sua volta la scadenza del contratto prevista per il 31 dicembre. Il campione del mondo nel 2010 e due volte campione d'Europa, non aveva mai concesso margini di trattativa circa il rinnovo, ma le dichiarazioni con cui ha messo fine al proprio ciclo con la maglia dei Rayados hanno sorpreso dirigenza e tifosi, oltre a risvegliare le indiscrezioni sul futuro del giocatore classe 1986 a poche settimane dall'apertura del mercato di gennaio. Tanti i club per cui l'esperienza del 4 volte vincitore della Champions League varrebbe come un toccasana, proprio come già l'altro ex Real Luka Modric che a 40 anni compiuti ha messo il proprio intramontabile talento al servizio del Milan di Max Allegri - tornato in vetta grazie al successo sul Torino - .

Ramos alla Juve: i tifosi ci sperano

L'annuncio di Ramos è stato comunicato dallo stesso difensore al termine della gara, ed è oltremodo destinato a scatenare la fantasia e gli appelli di quelle tifoserie che già si erano pronunciate su un suo possibile approdo in Serie A. Così i tifosi della Juve, ostaggi di una irrisoltà crisi di rendimento le cui ragioni prescindono i 5 cambi in panchina seguiti alla Coppa Italia portata in dote da Allegri nel 2024 prima di un insopportabile e perdurante silenzio. Come dimostrato dalla sconfitta di Napoli infatti, ultimo frustrante ko che nessuna sorpresa ha riservato circa l'approccio alla gara da parte degli uomini di Luciano Spalletti, i bianconeri soffrono evidentemente la mancanza di un leader che possa riempire il vuoto lasciato dagli addii di Danilo, Szczensy e Rabiot. Ma è proprio quando si ha l'impressione di avere (ri)toccato il fondo - impressione universalmente condivisa dal popolo bianconero - che i sogni spingono a guardare verso l'alto: soprattuto se son sogni di mercato. Questo il messaggio di Ramos, che al termine del match ha dichiarato di avere giocato la sua ultima partita con il Monterrey: "Siamo tristi, ma con la coscienza pulita sapendo di aver dato tutto in campo. Adesso è il momento di imparare, rialzarsi e capire che anche questo fa parte del calcio. Il più grande rammarico è non essere riusciti a regalare ai tifosi un’altra finale, perché sono loro che lo meritano di più. Grazie sempre per il vostro supporto".

Ramos: numeri e palmarès

Non un palmarès qualunque quello di Ramos, che nella propria carriera ha toccato le vette più alte del calcio prendendo parte ai trionfi di Real Madrid e Spagna. Oltre le succitate Champions, europei e mondiale, il difensore vanta in bacheca 3 Supercoppe Uefa, 4 mondiali per club, 5 campionati spagnoli, 4 Supercoppe, 2 Coppe di Spagna, 2 campionati e 1 Supercoppa francese con la maglia del Psg. Nel suo curriculum, anche i due cicli al Siviglia, dove è tornato nel 2023 prima di trasferirsi in Messico.