Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Maignan, il Milan ha già il sostituto: il nome dell'ex Serie A che fa impazzire i tifosi

Stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza rossonera avrebbe avviato i contatti con il possibile erede del francese
3 min
MaignanAlissonMilan

Una trattativa congelata da mesi lascia il futuro di Mike Maignan ancorato alle tante incognite sul rinnovo. Il portiere in forza al Milan è legato al club fino al 30 giugno 2026, ma l'accordo verbale raggiunto nel febbraio 2025 per un triennale da 5 milioni non ha conosciuto alcuna evoluzione, con il francese che in estate è finito nel mirino del Chelsea prima dell'arrivo di Igli Tare a rilevare la poltrona da ds e allontanando i Blues con una richiesta di 10 milioni superiore ai 15 proposti. Poi, il ritorno a Milanello di Max Allegri e la ritrovata motivazione che in campo ha fruttato prestazioni da protagonista come quella nel derby della Madonnina vinto dai rossoneri per 1-0. Niente di nuovo però giunge dal fronte della trattativa, con diversi club europei a tenersi appostati alla finestra (tra cui la Juve). E mentre le indiscrezioni scaldano il mercato, altre voci aprono lo scenario della caccia al sostituto chiamando in causa nomi eccellenti, come quello di Alisson Becker.

Milan: "Contatti con Alisson"

Stando a quanto riportato da Sky Sport Svizzera, tra i possibili eredi di Maignan individuati dalla dirigenza rossonera ci sarebbe il portiere in forza al Liverpool che dal 2016 al 2018 in Serie A ha già indossato la maglia della Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del brasiliano classe '92, legato ai Reds fino a giugno 2027. Con la maglia del Liverpool, Alisson ha conquistato 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa, 1 Mondiale per club, 2 Premier League, 1 Fa Cup e 2 Carabao Cup.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS