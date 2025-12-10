Maignan, il Milan ha già il sostituto: il nome dell'ex Serie A che fa impazzire i tifosi

Una trattativa congelata da mesi lascia il futuro di Mike Maignan ancorato alle tante incognite sul rinnovo. Il portiere in forza al Milan è legato al club fino al 30 giugno 2026, ma l'accordo verbale raggiunto nel febbraio 2025 per un triennale da 5 milioni non ha conosciuto alcuna evoluzione, con il francese che in estate è finito nel mirino del Chelsea prima dell'arrivo di Igli Tare a rilevare la poltrona da ds e allontanando i Blues con una richiesta di 10 milioni superiore ai 15 proposti. Poi, il ritorno a Milanello di Max Allegri e la ritrovata motivazione che in campo ha fruttato prestazioni da protagonista come quella nel derby della Madonnina vinto dai rossoneri per 1-0. Niente di nuovo però giunge dal fronte della trattativa, con diversi club europei a tenersi appostati alla finestra (tra cui la Juve). E mentre le indiscrezioni scaldano il mercato, altre voci aprono lo scenario della caccia al sostituto chiamando in causa nomi eccellenti, come quello di Alisson Becker.