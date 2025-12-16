L'occhio Juve sull'ultima intuizione di Sogliano: cosa può dare e la mossa dell'Inter

Rafik Belghali è uno dei nomi più interessanti emersi in questa prima parte di stagione di Serie A. Il terzino destro del Verona si è imposto rapidamente come una delle sorprese del campionato, attirando l’attenzione di club di primo piano. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno a livello internazionale, tanto da valergli la convocazione con l’ Algeria per la prossima Coppa d’Africa . Una crescita costante che certifica la bontà dell’operazione messa a segno dal club scaligero con il ds Sogliano in prima linea. Ora Belghali è chiamato a confermarsi anche sul palcoscenico africano.

Juve e Inter osservano: Belghali sotto i riflettori del mercato

Il rendimento di Belghali ha acceso i radar delle big italiane. Nelle ultime settimane un osservatore della Juventus era presente allo stadio per assistere a Verona-Atalanta, con l’obiettivo di monitorare da vicino il laterale algerino. Un interesse praticamente scontato visto il profilo interessante e visto che Joao Mario è praticamente già destinato a salutare i bianconeri. Anche l’Inter si è mossa, inviando un proprio scout a Genoa-Verona disputata circa tre settimane fa. Segnali concreti di un interesse che potrebbe intensificarsi nei prossimi mesi. La Coppa d’Africa rappresenterà un ulteriore banco di prova, seguito con attenzione dai top club. Il Verona, intanto, si gode il suo talento, consapevole di avere tra le mani un profilo destinato a crescere ancora.

L’impatto in Serie A: numeri e rendimento

Nel campionato italiano Belghali ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale nello scacchiere di Zanetti. In questi primi mesi di Serie A ha collezionato presenze importanti, dimostrando personalità e continuità. Il suo contributo offensivo è stato determinante, con due reti pesanti messe a segno contro Genoa e Atalanta. Numeri significativi per un terzino, che certificano la sua capacità di incidere anche sotto porta. Oltre ai gol, il suo apporto si misura nella spinta costante sulla fascia. Una presenza affidabile che il Verona faticherà a sostituire durante la sua assenza per gli impegni con la nazionale.