Da Nico i soldi per il mercato: riscatto vicino, quanto incassa la Juve. Genoa-Perin: si scalda la pista

La Signora è già al lavoro per reperire un tesoretto utile a finanziare i colpi di mercato in entrata durante la sessione di gennaio. Mosse necessarie per alzare il livello della rosa e di conseguenza l’asticella delle ambizioni per la squadra di Luciano Spalletti . Denari preziosi possono arrivare da quei giocatori che, per motivi differenti, non appaiono centrali nel progetto bianconero. A partire da Joao Mario , per il quale si attendono proposte concrete dopo la bocciatura palesata dagli appena 29 minuti in campo tra campionato e coppe concessi dal tecnico di Certaldo. Occhio soprattutto alla Premier League (il Crystal Palace ha chiesto informazioni e potrebbe accelerare, qualora dovesse sfumare la prima scelta Sacha Boey ), ma qualcosa potrebbe muoversi pure sul fronte spagnolo. Una dozzina di milioni utili a finanziare l’arrivo di un sostituto, senza dimenticare che la priorità della finestra invernale in casa juventina resta l’acquisto di centrocampista. Un innesto che appare fondamentale per alzare il tasso tecnico della mediana e provare ad arrivare in alto. Lavori in corso.

Genoa-Perin: la situazione aggiornata

Qualche soldino può arrivare, oltre dalla cessione del laterale destro portoghese, anche dalla Liguria e precisamente dal Genoa, che è pronto ad alzare il pressing per riportare Mattia Perin in rossoblù. Una pista svelata in tempi sospetti proprio da Tuttosport un mese e mezzo fa. Il Grifone, infatti, è alla ricerca di un portiere e sta valutando i nomi di Livakovic (Girona) e Mandas (Lazio), anche se la prima scelta del tecnico Daniele De Rossi rimane il numero uno juventino. Sul tavolo un contratto lungo (tre anni) per convincere l’estremo difensore a tornare nel club col quale ha spiccato il volo e magari proprio chiudere pure la carriera a Marassi tra qualche stagione. In fondo certi amori non finiscono come cantava Antonello Venditti.