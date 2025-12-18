Thiago Silva chiama l'Europa: addio al Fluminense, in Brasile si parla di Milan

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Thiago Silva si ferma a 41 anni, anche se non e' detto che sia un addio definitivo al calcio. Il brasiliano, ex difensore di Milan, Chelsea e Paris Saint-Germain, ha infatti rescisso il suo contratto con il Fluminense, la squadra della sua infanzia, dove era tornato nel luglio 2024. Il contratto scadeva a giugno ma di comne accordo lui e il club di Rio lo hanno rescisso: secondo i media locali Thiago Silva pensa a un ritorno in Europa per chiudere la carriera. Rumors di mercato lo accostavano al Milan, dove ha giocato dal 2009 al 2012 vincendo uno scudetto e una Supercoppa sotto la guida di Massimiliano Allegri. Un ritorno romantico che, però, andrebbe in contrasto con la filosofia di mercato dei rossoneri che (eccetto Modric) sono focalizzati con profili giovani e futuribili.
Il comunicato del Fluminense
"Cresciuto nelle giovanili del Fluminense, Thiago conclude la sua seconda esperienza con la squadra professionistica del club. Campione della Copa do Brasil 2007, il capitano ha giocato 212 partite e segnato 19 gol con la maglia tricolore. Thiago Silva, tornato al club lo scorso anno come una leggenda del calcio mondiale, lascia un'eredità di dedizione e amore per il Fluminense. Il club ringrazia l'atleta per la dedizione e la professionalità dimostrate durante la sua carriera e gli augura grande successo nel suo nuovo percorso".