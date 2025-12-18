Thiago Silva chiama l'Europa: addio al Fluminense, in Brasile si parla di Milan

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Thiago Silva si ferma a 41 anni, anche se non e' detto che sia un addio definitivo al calcio. Il brasiliano, ex difensore di Milan, Chelsea e Paris Saint-Germain, ha infatti rescisso il suo contratto con il Fluminense, la squadra della sua infanzia, dove era tornato nel luglio 2024. Il contratto scadeva a giugno ma di comne accordo lui e il club di Rio lo hanno rescisso: secondo i media locali Thiago Silva pensa a un ritorno in Europa per chiudere la carriera. Rumors di mercato lo accostavano al Milan, dove ha giocato dal 2009 al 2012 vincendo uno scudetto e una Supercoppa sotto la guida di Massimiliano Allegri. Un ritorno romantico che, però, andrebbe in contrasto con la filosofia di mercato dei rossoneri che (eccetto Modric) sono focalizzati con profili giovani e futuribili.