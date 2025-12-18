"Barcellona, il nuovo difensore gioca nell'Inter: Deco ha incontrato l'agente"

BARCELLONA (Spagna) - Il sogno del Barcellona per rinforzare la propria retroguardia avrebbe un nome e un cognome precisi: Alessandro Bastoni . Stando, infatti, a quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto ai microfoni di Radio Marca, la dirigenza blaugrana avrebbe individuato nel difensore centrale dell'Inter e della Nazionale azzurra il profilo perfetto per applicare - rigorosamente dal basso - la filosofia di gioco di Hansi Flick, grazie alla sua capacità di combinare una solida fase contenitiva a una d'impostazione e costruzione della manovra.

La missione di Deco a Milano

L'interesse dei vertici del Barça non sarebbe soltanto teorico, ma si sarebbe già tradotto in passi concreti. Il direttore sportivo Deco, sempre secondo quanto dichiarato da Matteo Moretto, avrebbe effettuato un viaggio-lampo a Milano poche settimane fa per incontrare personalmente l'entourage del calciatore e sondare il terreno in ottica di un eventuale, futuro trasferimento in Catalogna. L'obiettivo di fondo dell'ex talento della nazionale portoghese sarebbe stato quello di capire se esistano o meno margini di manovra per strappare il centrale all'Inter, che lo considera un pilastro inamovibile e che sta lavorando da tempo per un nuovo contratto a lungo termine.

Bastoni-Barcellona tra sogno e realtà

Nonostante il corteggiamento blaugrana - scrive Marca in chiusura di articolo - l'affare si preannuncerebbe estremamente complesso sin dal principio, al punto da dover essere relegato alla voce "sogni proibiti". Bastoni, infatti, è attualmente legato all'Inter fino al 30 giugno 2028 e, forte di tale 'vincolo', la dirigenza nerazzurra potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione soltanto di fronte a un'offerta fuori mercato o, per rendere meglio l'idea, per una cifra non alla portata per le 'provate' casse del Barcellona.