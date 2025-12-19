Il Cagliari punta Lucca, la Roma su Raspadori. Rumors anche su Dzeko e Insigne: mercato all'attacco

Natale si avvicina e i regali più desiderati sotto l’albero da parte di ogni allenatore sono sempre loro: gli attaccanti. Elementi che spostano gli equilibri in campo e fanno sognare o arrabbiare fuori dal rettangolo verde i tifosi, a seconda del fatto che sposino o lascino la loro squadra. Il mercato di gennaio si preannuncia dunque denso di movimenti per quanto riguarda i calciatori offensivi. Tra i nomi più corteggiati ci sono senz’altro quelli di Edin Dzeko e Lorenzo Lucca . Per il primo è in pressing Daniele De Rossi , che sta cercando in prima persona di convincerlo ad approdare al Genoa. Un feeling di vecchia data quello che li lega (hanno giocato assieme alla Roma e sono molto amici anche fuori dal campo) e che può giocare un ruolo decisivo nella corsa al Cigno di Sarajevo, come è soprannominato l’attaccante bosniaco in uscita dalla Fiorentina. Su Dzeko ha fatto un sondaggio anche il Cagliari , che nel frattempo ha alzato il telefono nei giorni scorsi per cercare di capire le intenzioni del Napoli sul fronte Lorenzo Lucca .

Gasp vuole Raspadori

La punta classe 2000 sta giocando pochissimo in azzurro e rischia di trovare ancor meno spazio nel girone di ritorno alla luce del ritorno ormai prossimo di Lukaku. E così il ds Guido Angelozzi sta studiando la fattibilità dell’operazione, che sarebbe in prestito fino a giugno. Un paio di rinforzi offensivi se li aspetta pure Gian Piero Gasperini per alzare il livello e la prolificità della sua Roma. Motivo per cui il ds Ricky Massara è in pressing sul Manchester United per ottenere il via libera per Joshua Zirkzee. Operazione impostata sulla base di un prestito semestrale con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, tra cui la qualificazione in Champions League dei giallorossi. Lavori in corso per trovare una quadra, ma l’olandese resta la prima scelta di Gasp, che però strizza l’occhio pure a Giacomo Raspadori. L’attaccante della Nazionale italiana si sta immalinconendo in panchina a Madrid e appare pronto a lasciare l’Atletico, che ha aperto alla partenza in prestito con diritto di riscatto. Soluzione questa considerata l’ideale dalla Roma, che è pronta ad accelerare.

Le mosse della Lazio

Sull’ex Napoli si registra pure l’interesse della Lazio, anche se non è ancora chiaro se e come verrà sbloccato il mercato in entrata ai biancocelesti. Ecco perché l’arrivo dello svincolato Lorenzo Insigne (c’è un‘intesa di massima per un contratto da 18 mesi a 1,8 milioni complessivi) non si è ancora sbloccato. Nuno Tavares piace all’Al Ittihad. I capitolini cercano pure un centrocampista: piacciono Ilic (Torino), Samardzic (Atalanta); mentre per Brescianini (Atalanta) va registrato anche l’interesse del Cagliari. A proposito dei bergamaschi: l’Atalanta ha sondato il terreno per Ghilardi (Roma) per la difesa e valuta Dele Bashiru (Lazio) a centrocampo; mentre tra i possibili partenti va segnalato anche Daniel Maldini. Infine il Pisa pensa al trequartista Valentin Carboni (in uscita dal Genoa, ma di proprietà dell’Inter): Gilardino poi vorrebbe pure un difensore, un mediano, un esterno sinistro e una punta. Vedremo se verrà accontentato. Il Verona è vicino a pescare ancora in Brasile: in arrivo il portiere Arthur Borghi dal Corinthians. Infine il Genoa, oltre a una punta, vuole prendere anche un portiere: nel mirino Perin (Juventus), Livakovic (Girona) e Mandas (Lazio), su quest’ultimo si registra pure il pressing del Panathinaikos.