Calciomercato Juve: spunta l'altra priorità! Comolli, scontenti alla porta e il colpo si fa così

Nessuna porta chiusa a chi ha provato a capire intenzioni, possibilità, anche solo idee. Nessuna porta chiusa nemmeno a chi, come spesso capita all’apertura del mercato di gennaio, adesso prova a offrire soluzioni, pronte subito, a presa rapida. Persino in attacco. E in particolare nel ruolo di centravanti. Ecco, la grande novità degli ultimi giorni, quelli in cui hanno iniziato a scaldarsi contatti, ad allungare le telefonate, è esattamente questa: la Juve ha drizzato le antenne pure sul fronte offensivo. Non solo ha nel mirino il centrocampista di manovra e di ragionamento - sia chiaro: resta assolutamente la priorità, al primo posto in ogni lista, algoritmica o meno - ma anche un doppione di Vlahovic, e molto più che di Openda e David, entrambi con caratteristiche non esattamente affini alle partite e alle prestazioni oggi nella testa del tecnico toscano, dal quale ieri è arrivata una chiara indicazione e proprio sul fronte mercato di riparazione. E cioè: un vero e proprio summit con la dirigenza non c’è stato.