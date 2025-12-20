Calciomercato Juve: spunta l'altra priorità! Comolli, scontenti alla porta e il colpo si fa così

Nessuna porta chiusa a chi ha provato a capire intenzioni, possibilità, anche solo idee. Nessuna porta chiusa nemmeno a chi, come spesso capita all’apertura del mercato di gennaio, adesso prova a offrire soluzioni, pronte subito, a presa rapida. Persino in attacco. E in particolare nel ruolo di centravanti. Ecco, la grande novità degli ultimi giorni, quelli in cui hanno iniziato a scaldarsi contatti, ad allungare le telefonate, è esattamente questa: la Juve ha drizzato le antenne pure sul fronte offensivo. Non solo ha nel mirino il centrocampista di manovra e di ragionamento - sia chiaro: resta assolutamente la priorità, al primo posto in ogni lista, algoritmica o meno - ma anche un doppione di Vlahovic, e molto più che di Openda e David, entrambi con caratteristiche non esattamente affini alle partite e alle prestazioni oggi nella testa del tecnico toscano, dal quale ieri è arrivata una chiara indicazione e proprio sul fronte mercato di riparazione. E cioè: un vero e proprio summit con la dirigenza non c’è stato.
Juve, a gennaio...
Perciò il tema non è stato concretamente affrontato. Troppo importanti, le partite di questo periodo e la risalita in classifica che ne conseguirebbe; piuttosto chiaro, però, pure il modus operandi di chi è al comando del club, che procede spedito verso le prime direzioni tracciate, senza però coinvolgere Spalletti, con il quale i dirigenti sono stati comunque cristallini sin dal suo approdo sulla panchina bianconera: nessun fuoco d’artificio a gennaio, nessuna possibilità di rivoluzionare la rosa o di poter intervenire pesantemente sulle lacune della squadra. Semmai, si sfrutterà il mese che sta per arrivare per puntellare la rosa lì dove serve, oltre che conviene.
Openda, il piano
Alla guida tecnica, comunque, non dispiacerebbe avere un’opzione in più da numero nove puro, così da poter sfruttare Openda da sostanziale vice Yildiz, o in generale per poterlo associare a un’altra punta, magari quella pescata dal cesto delle occasioni invernali. Nomi no, per adesso non ce ne sono, non di più concreti. Però qualche scontento, pure qualcuno di lusso, ha già bussato alla porta della Continassa e non ha trovato un interlocutore insensibile. Certo, dovranno combaciare un po’ di necessità, in primis quelle juventine.
Mercato Juve, il colpo solo così
Il colpo si potrebbe fare soltanto se si dovesse trasformare in un’opportunità da cogliere, e da farlo subito. Tradotto: il costo dev’essere non solo esiguo, ma anche coperto da un’eventuale uscita e in un reparto in cui sono in pochi a poter fare davvero spazio in questa squadra. In cui, a prescindere, l’idea della Juventus è quella di aggiungere due pezzi, e per questo sarebbero pronti inoltre a rinunciare a un esterno basso per far quadrare i conti, anche perché con il ritorno di Cabal e McKennie tuttocampista, le opzioni ci sono e sono anche importanti.
Joao Mario, Milik e Adzic
Come sempre, saranno in particolare gli addii a modellare le opzioni future. Perciò tocca un po’ ripartire da qui, da chi c’è e da chi potrebbe concedere soldi e spazio per gli arrivi: c’è intanto da capire la situazione di Milik, fresco di rientro tra i convocati; il primo indiziato rimane poi Joao Mario, poco considerato già da Tudor e per nulla da Spalletti; infine occhio ad Adzic, per il quale si valutano proposte e non necessariamente in prestito.
Cessioni Juve e il nuovo attaccante
Sembrano cessioni facili e invece no, sono ancora da organizzare, da fare, praticamente costruire. Ma potrebbero prendere slancio già nei primi giorni del mercato di gennaio, quelli in cui le carte sul tavolo della Juventus saranno evidentemente più chiare. E magari anche quelle relative al nuovo, potenziale attaccante: con Vlahovic di rientro a fine marzo, con David e Openda per ora da “staffettisti”, aggiungere peso in zona offensiva potrebbe essere l’arma vincente. Potrebbe aggiungere quel che manca: anche fosse solo un po’ di cattiveria in più. Sotto porta, s’intende.
