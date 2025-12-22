Perin, addio Juve per l'ultima sfida: quella speranza fallita e chi arriva al posto suo

Juve-Perin: è caccia al sostituto

Il Genoa, con l’arrivo di Daniele De Rossi, ha scelto di apporre una cesura netta con il recente passato, avviando un progetto che ha nella valorizzazione dei giovani le sue radici più profonde. E chi meglio di Perin - a detta di Spalletti, il tipico “influencer da spogliatoio”, per via della sua leadership dentro e fuori dal campo - può instradarli in questo nuovo capitolo del club? Non è un caso, infatti, che a spendersi in prima linea per il suo ritorno in rossoblù sia proprio chi per anni ha avuto modo di condividerci lo spogliatoio della Nazionale, De Rossi. Tra di loro c’è sempre stata stima, fiducia, rispetto, oltre a una grande amicizia: tutti ingredienti che starebbero facendo tentennare - e non poco - Perin.