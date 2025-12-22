Tuttosport.com
Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda

Il nome che resta nella lista di Comolli e il ruolo su cui serve intervenire subito: la situazione attuale tra occasioni a buon mercato e i paletti del Fair Play finanziario
Stefano Lanzo
3 min

TORINO - Ad aggiustare la Juve ci sta pensando Luciano Spalletti, ma toccherà a Damien Comolli rinforzarla, a cominciare dalla sessione invernale: sarebbe un peccato capitale non dare una mano sotto il profilo tecnico all’allenatore bianconero che tanto bene sta facendo, nei risultati e nella crescita del gruppo. Superata la doverosa premessa e rimanendo in attesa dell’arrivo del direttore sportivo, la dirigenza bianconera risulta essere attiva, quantomeno nei contatti e nei movimenti sotto traccia. Comolli ha spiegato come i paletti del Fair Play Finanziario delimitino in maniera piuttosto evidente il raggio d’azione a gennaio, mentre in estate la situazione sarà differente, soprattutto se la Juventus raggiungerà gli obiettivi minimi a livello sportivo: il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions e la qualificazione alla prossima edizione.

Hjulmand, il punto Juve

Sarà molto probabilmente rinviato all’estate l’assalto a un difensore centrale di alto livello, invece per il regista la Juve proverà a compiere uno sforzo prima, ma soltanto se si dovessero manifestare occasioni convenienti. Difficile dunque che si possa intavolare una trattativa per Morten Hjulmand, già sei mesi fa nel mirino bianconero, prima che Comolli decidesse di investire i soldi su un attaccante (Openda) e non sul centrocampista. Però secondo gli ambienti di mercato il nome del danese non è mai uscito dalla lista dell’ad juventino: l’apprezzamento è rimasto invariato, così come la richiesta economica dello Sporting Lisbona.

Da Frattesi a Bernabè: le idee sul tavolo

Questo non impedirà comunque alla dirigenza bianconera di provarci, senza dimenticare però piste più facilmente percorribili durante il mercato di riparazione. Una opportunità potrebbe essere rappresentata da Davide Frattesi, che un regista non è, ma ha qualità che piacciono a Spalletti ed è in cerca di una squadra in cui possa trovare maggiore continuità di impiego, dato che nell’Inter continua a essere una riserva. Sullo sfondo altri nomi per il centrocampo, a buon mercato: Xaver Schlager e Quinten Timber, entrambi in scadenza a giugno rispettivamente con Lipsia (la ex squadra di Openda) e Feyenoord. E poi ci sarebbero i giovani registi spagnoli Rodrigo Mendoza (Elche) e Adrian Bernabè (Parma).

Juve, la situazione in attacco

Se sulla fascia l’idea sembra quella di restare così, la Juventus è data attiva sul mercato pure alla ricerca di un attaccante: qualche sondaggio ci sarebbe già stato, ma al momento non risultano esserci trattative in fase avanzata. A gennaio poi non è facile muoversi per rinforzare il reparto offensivo: chi ha necessità stringenti, come per esempio la Roma, sta già operando in maniera concreta su più fronti (Zirkzee e Raspadori). La Juve osserva e cerca di capire se, tra le punte “scontente” possa essercene una in grado di alzare il livello delle rotazioni di Spalletti. Rigorosamente a buon mercato.

Da Frattesi a Bernabè: le idee sul tavolo

