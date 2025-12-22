Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda

TORINO - Ad aggiustare la Juve ci sta pensando Luciano Spalletti, ma toccherà a Damien Comolli rinforzarla, a cominciare dalla sessione invernale: sarebbe un peccato capitale non dare una mano sotto il profilo tecnico all’allenatore bianconero che tanto bene sta facendo, nei risultati e nella crescita del gruppo. Superata la doverosa premessa e rimanendo in attesa dell’arrivo del direttore sportivo, la dirigenza bianconera risulta essere attiva, quantomeno nei contatti e nei movimenti sotto traccia. Comolli ha spiegato come i paletti del Fair Play Finanziario delimitino in maniera piuttosto evidente il raggio d’azione a gennaio, mentre in estate la situazione sarà differente, soprattutto se la Juventus raggiungerà gli obiettivi minimi a livello sportivo: il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions e la qualificazione alla prossima edizione.