Lucca-Juve, contatto! Dal ruolo di Milik alla stima di Spalletti: perché si può fare

La strategia della Juve sul mercato è piuttosto chiara: c’è il centrocampista nella testa di Luciano Spalletti, che però desidera anche un attaccante. Anche per l’idea legata all’utilizzo di Lois Openda: titolare al centro dell’attacco contro la Roma, sì, ma anche potenziale vice Yildiz. Tutto può ruotare, per quanto riguarda il rinforzo offensivo, intorno ad Arkadiusz Milik. Convocato contro la Roma, può diventare un vero e proprio rinforzo: gennaio sarà un mese chiave per capire se il recupero possa definirsi completato al 100%. Spalletti stima il polacco, ma il tempo è poco e gennaio incombe. L’infortunio di Dusan Vlahovic, insomma, impone riflessioni importanti sul fronte offensivo, che vanno ben oltre il modulo.
Juve-Lucca, contatto con Riso
Lo scorso fine settimana è andato in scena un contatto tra l’agente Beppe Riso e la dirigenza della Juventus. Gli ottimi rapporti tra le parti fanno, inevitabilmente, pensare a un canale aperto in vista di gennaio e tra i nomi oggetto della chiacchierata c’era anche quello di Lorenzo Lucca. Il “fenicottero di Moncalieri”, com’era stato soprannominato dai tifosi dell’Udinese, a Napoli finora ha trovato poco spazio e il rientro ormai prossimo di Lukaku può aprire alla partenza in prestito oneroso. Soluzione questa gradita anche dalle parti della Continassa dove non intendono sul reparto offensivo impegnarsi in operazioni a titolo definitivo.
Lucca aspetta e spera
Lucca era approdato in estate al Napoli in prestito oneroso (9 milioni) con obbligo di riscatto (26 milioni) allo scattare del primo punto ottenuto dagli azzurri a partire dal 3 febbraio. Tradotto: il riscatto appare solamente una mera formalità anche se tecnicamente avverrebbe soltanto a mercato invernale concluso. Serve quindi il placet dell’Udinese o che il Napoli anticipi formalmente un acquisto che comunque avverrebbe pochi giorni dopo. Insomma, non sembra essere questa – a dispetto di quanto circolato finora – la conditio sine qua non sul possibile trasferimento altrove del classe 2000, che scalpita e ha voglia di tornare protagonista.
Spalletti e l'esordio di Lucca
Magari proprio alle dipendenze di quel Luciano Spalletti che l’ha fatto esordire in Nazionale un paio d’anni fa. Una stima ricambiata e che può rappresentare un valore aggiunto all’interno dei dialoghi tra la Juve e Lucca, che vanta estimatori pure all’estero (West Ham e Benfica). Il centravanti aspetta e spera. Anche perché desidera giocare di più: a marzo vuole far parte del lotto di giocatori che battaglierà per portare l’Italia ai Mondiali. Giocare, però, è indispensabile per riuscire nella missione.
