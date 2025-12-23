Lucca-Juve, contatto! Dal ruolo di Milik alla stima di Spalletti: perché si può fare

La strategia della Juve sul mercato è piuttosto chiara: c’è il centrocampista nella testa di Luciano Spalletti , che però desidera anche un attaccante. Anche per l’idea legata all’utilizzo di Lois Openda : titolare al centro dell’attacco contro la Roma, sì, ma anche potenziale vice Yildiz . Tutto può ruotare, per quanto riguarda il rinforzo offensivo, intorno ad Arkadiusz Milik . Convocato contro la Roma, può diventare un vero e proprio rinforzo: gennaio sarà un mese chiave per capire se il recupero possa definirsi completato al 100%. Spalletti stima il polacco, ma il tempo è poco e gennaio incombe. L’infortunio di Dusan Vlahovic , insomma, impone riflessioni importanti sul fronte offensivo, che vanno ben oltre il modulo.

Juve-Lucca, contatto con Riso

Lo scorso fine settimana è andato in scena un contatto tra l’agente Beppe Riso e la dirigenza della Juventus. Gli ottimi rapporti tra le parti fanno, inevitabilmente, pensare a un canale aperto in vista di gennaio e tra i nomi oggetto della chiacchierata c’era anche quello di Lorenzo Lucca. Il “fenicottero di Moncalieri”, com’era stato soprannominato dai tifosi dell’Udinese, a Napoli finora ha trovato poco spazio e il rientro ormai prossimo di Lukaku può aprire alla partenza in prestito oneroso. Soluzione questa gradita anche dalle parti della Continassa dove non intendono sul reparto offensivo impegnarsi in operazioni a titolo definitivo.