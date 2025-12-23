Roma: Raspadori-Zirkzee per crescere ancora. Lazio su Samardzic, se potrà. E Insigne ha detto sì

La Roma balla sulle punte per placare il mal di pancia di Gian Piero Gasperini, che dopo la sconfitta sul campo della Juve ha tuonato contro i suoi attaccanti. Non è un mistero, infatti, che il tecnico di Grugliasco abbia bocciato quasi in toto (eccezion fatta per Wesley, voluto fortemente proprio da Gasp…) il mercato estivo condotto dai suoi dirigenti. In particolare Evan Ferguson e Leon Bailey, che potrebbero essere restituiti al mittente con sei mesi d’anticipo: il centravanti al Brighton e l’esterno offensivo all’Aston Villa. Ecco perché la società giallorossa è al lavoro per regalare al proprio allenatore un doppio colpo in avanti. Trattativa che procede spedita per il ritorno in Italia di Jack Raspadori, scontento all’Atletico Madrid per il poco spazio concessogli dal Cholo Simeone: un affare che può andare in porto attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni. I Colchoneros hanno aperto alla partenza dell’attaccante ex Napoli e sono previsti nuovi contatti diretti nelle prossime ore.
La Roma vuole Zirkzee, ma Amorim frena
Un acquisto offensivo tira l’altro dalle parti di Trigoria, visto che il ds Ricky Massara è all’assalto del Manchester United per riportare in Italia Joshua Zirkzee. La punta olandese ha dato il suo benestare al trasferimento nella Capitale: manca però ancora il via libera alla cessione in prestito con obbligo di riscatto da parte del tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, che per il momento non intende privarsi di nessun elemento della sua rosa. Neppure di quelli che stanno giocando meno e sono scontenti. Tempo al tempo, anche se in casa giallorossa filtra un moderato ottimismo per il possibile doppio colpo. Intanto la Roma è vicina al rinnovo del centrale Gianluca Mancini fino al 2029 con opzione per il 2030.
Atalanta, il punto sui rinnovi
A proposito di prolungamenti: l’Atalanta lavora a quello del portiere Marco Carnesecchi fino al 2030. Nel frattempo la Dea ha già blindato Zappacosta allungandogli il contratto fino al 2027. Stessa cosa fatta nei mesi scorsi pure con De Roon e Djimsiti. Passi avanti poi per il rinnovo di Hien, per il quale è pronta una nuova intesa fino al 2029. Mosse queste volte a evitare nuovi casi Lookman o Ederson, i cui contratti sono in scadenza nel 2027 e rischiano di obbligare i Percassi - qualora i due dovessero continuare a non voler prolungare - a valutare possibili offerte per non perdere entrambi a parametro zero tra 18 mesi. Ad esempio il mediano brasiliano piace molto all’Atletico Madrid, che potrebbe uscire allo scoperto tra qualche settimana.
Insigne dice sì alla Lazio
In entrata invece i bergamaschi valutano la possibilità di prendere un centrale; mentre Samardzic piace alla Lazio che ha da tempo incassato il sì di Lorenzo Insigne (accordo di 18 mesi per 1,8 milioni complessivi). Innesti espressamente richiesti da Maurizio Sarri, che però non sa ancora se la sua società potrà operare sul mercato a gennaio e in quale maniera. Motivo per cui le possibili partenze di Tavares (richiesto da Conceicao all’Al Ittihad) e del Taty Castellanos (nel mirino del Flamengo) sono congelate. Eventuali offerte saranno valutate solo nel caso in cui i biancocelesti potranno effettuare acquisti. Infine il Bologna cercherà di puntellare la retroguardia nella sessione invernale che aprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio: fari puntati su Leysen dell’Union Saint Gilloise. A fargli spazio potrebbe essere Casale, che vanta alcune richieste e potrebbe volare altrove.
