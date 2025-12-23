Roma: Raspadori-Zirkzee per crescere ancora. Lazio su Samardzic, se potrà. E Insigne ha detto sì

La Roma balla sulle punte per placare il mal di pancia di Gian Piero Gasperini, che dopo la sconfitta sul campo della Juve ha tuonato contro i suoi attaccanti. Non è un mistero, infatti, che il tecnico di Grugliasco abbia bocciato quasi in toto (eccezion fatta per Wesley, voluto fortemente proprio da Gasp…) il mercato estivo condotto dai suoi dirigenti. In particolare Evan Ferguson e Leon Bailey, che potrebbero essere restituiti al mittente con sei mesi d’anticipo: il centravanti al Brighton e l’esterno offensivo all’Aston Villa. Ecco perché la società giallorossa è al lavoro per regalare al proprio allenatore un doppio colpo in avanti. Trattativa che procede spedita per il ritorno in Italia di Jack Raspadori, scontento all’Atletico Madrid per il poco spazio concessogli dal Cholo Simeone: un affare che può andare in porto attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni. I Colchoneros hanno aperto alla partenza dell’attaccante ex Napoli e sono previsti nuovi contatti diretti nelle prossime ore.