L'ex Juve che vuole il Napoli: "Serie A il suo habitat. Affetto con Manna". E Paratici...

"In futuro non si sa cosa può accadere. Con Manna c’è grande affetto, lo ha visto crescere". A dirlo è Florin Manea , agente di Radu Dragusin che ai microfoni di Stile Tv ha risposto sul futuro dell'ex difensore della Juventus in forza al Tottenham di Fabio Paratici , a sua volta prossimo a unirsi ufficialmente alla Fiorentina . Classe 2002, Dragusin è reduce dalla lunga riabilitazione seguita alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediato a gennaio 2025. Il rientro del rumeno a ridosso dell'apertura del mercato di gennaio incoraggia le indiscrezioni su un possibile ritorno in Italia. Indiscrezioni non smentite dall'agente, che piuttosto ha definito la Serie A "il suo habitat naturale". Legato contrattualmente agli Spurs fino al 2030, l'ex Genoa potrebbe lasciare la Premier con la formula del prestito con obbligo o diritto di riscatto. Tra le destinazioni possibili, la Roma di Gian Piero Gasperini , il Napoli di Antonio Conte e la stessa Fiorentina.

Dragusin, parla l'agente: "Serie A suo habitat naturale"

"Radu ha fatto molto bene in Italia dal punto di vista tattico è il suo habitat naturale - ha aggiunto l'agente - . In Inghilterra sei più solo, devi reggere l’uno contro uno, in Italia si gioca più di squadra. Se il Tottenham dovesse aprire al prestito, allora un ritorno in Serie A sarebbe possibile". Cresciuto nelle giovanili della Juventus, Dragusin ha esordito in prima squadra il 2 dicembre 2020 in occasione del match di Champions contro la Dinamo Kiev. ll 13 dicembre successivo, il debutto in Serie A. Nel 2022, rientra come contropartita tecnica nell'operazione che ha visto Andrea Cambiaso approdare alla Continassa. Poi, il trasferimento al Tottenham per 30 milioni che ha premiato la valorizzazione dell'ex ds del Grifone Marco Ottolini, ora al servizio della Vecchia Signora. Con la maglia degli Spurs, il difensore ha accumulato 37 presenze complessive: 62 quelle con il Genoa (ciclo preceduto dalle stagioni in prestito con Sampdoria e Salernitana) e 4 quelle con la Juve. Nel suo palmarès, la l'Europa League 2024/2025, la Coppa Italia 2020/2021 e la Supercoppa italiana del 2020.