Roma, Raspadori sognando Zirkzee e Beto. Lazio, Insigne e Flamengo respinto per Castellanos

Un colpo offensivo tira l’altro: i dirigenti della Roma aspettano il via libera del Manchester United per far tornare in Italia anche Joshua Zirkzee. Operazione in prestito con diritto di riscatto per l’olandese, che spinge per lasciare l’Inghilterra e non vede l’ora di abbracciare il progetto Gasperini. Manca ancora però il via libero definitivo di Amorim, anche se nella Capitale restano ottimisti. E non finisce qui: dalla Premier League potrebbe arrivare a Trigoria anche il centravanti Beto dall’Everton: possibile scambio con Dovbyk, che piace pure a West Ham e Sunderland.

Il triplo innesto offensivo è possibile a patto che, oltre all’ucraino, facciano i bagagli pure Ferguson (può tornare al Brighton), Bailey (verrà rimandato indietro all’Aston Villa) e Baldanzi (il Verona lo vuole in prestito). In uscita dalla Roma anche il terzino sinistro Tsimikas (bocciato da Gasp, è destinato a rientrare al Liverpool); mentre nel weekend verrà fatto il punto della situazione in merito al futuro del centrale Ghilardi che piace a diversi club nostrani. In caso di uscita di un centrale la Roma potrebbe bussare al Chelsea per il prestito di Disasi, cercato anche dal Lione. A centrocampo invece fari puntati su Frendrup (Genoa).

In casa Lazio piace Samardzic e Lorenzo Insigne

Da una sponda all’altra del Tevere: Maurizio Sarri si aspetta almeno tre rinforzi per la sua Lazio dopo che è stato sbloccato il mercato in entrata ai biancocelesti. Per la fascia sinistra piacciono Martin (Genoa) e Netz (Gladbach) per rimpiazzare Tavares, sempre più vicino all’Al Ittihad (pronto un contratto fino al 2029). Passi avanti per i rinnovi di Basic e Romagnoli fino al 2029; mentre è ritenuta bassa la prima proposta arrivata dal Flamengo per Castellanos. La Lazio in avanti resta vigile su Ioannidis (Sporting); mentre in mezzo al campo piace Samardzic e si valuta lo scambio tra Brescianini (nel mirino anche del Cagliari) e Dele Bashiru con l’Atalanta. Come esterno offensivo c’è sempre sull’uscio di Formello Lorenzo Insigne (intesa di massima per 18 mesi di contratto a 1,8 milioni complessivi), fortemente richiesto da Sarri, anche se il ds Fabiani sembrerebbe più intrigato da Daniel Maldini (Atalanta). Il fantasista è corteggiato pure dal Cagliari, tuttavia la pista sarda appare complicata.

A proposito del club di Giulini: piace il giovane centrocampista Vergara (Napoli) per la mediana; mentre in difesa fari puntati su Dossena (Como) e Marianucci (Napoli), quest’ultimo nel mirino anche di Torino e Cremonese, coi grigiorossi pronti - in caso di fumata nera - a virare su Luperto (Cagliari). Sassuolo e Parma sono interessati a Mazzocchi (Napoli). Samooja rinnova col Lecce fino al 2028 con opzione per il 2029; mentre per Tiago Gabriel si è fatto avanti il Brentford che è disposto a offrire più di 20 milioni per il centrale. Richardson (Fiorentina) verso il Nizza. Infine il Verona è in chiusura per Borghi del Corinthians: arriverà a titolo gratuito dal Timao, che avrà il 20% sulla futura vendita.