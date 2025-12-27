Ahi Roma: Pellegrini fuori un mese. Ma in attacco si avvicina Zirkzee  

In attesa dei regali del mercato, la prima sorpresa di Natale in casa Roma non è certo quella che sperava Gian Piero Gasperini che lunedì da ex riceverà il Genoa. Perché se da una parte ha potuto tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Leon Bailey (i venti minuti contro la Juve hanno prodotto solo un affaticamento), dall’altra è arrivato lo stop di Lorenzo Pellegrini. Il giocatore si è fermato in allenamento e gli accertamenti svolti hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Una brutta tegola in casa giallorossa con il giocatore che impiegherà tra le 3 e 4 settimane per il recupero. Out così un mese, con l’obiettivo di rientrare nella gara in casa contro il Milan in programma il prossimo 25 gennaio. In mezzo, però, altre sette partite, comprese quelle con lo Stoccarda in Europa League e l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino.
Gasp e il doppio colpo Raspadori-Zirkzee
Un momento chiave della stagione romanista che oggi non può contare nemmeno su due giocatori come Ndicka ed El Aynaoui, impegnati in Coppa d’Africa. Per questo ora Gasperini dalla dirigenza si aspetta quanto chiesto: a cominciare dall’attacco dove si lavora al doppio colpo Raspadori-Zirkzee. L’operazione che dovrebbe portare al centravanti del Manchester United sembra quella più avviata, nonostante Amorim dica che l’attaccante non partirà prima di aver trovato un sostituto. I due club, intanto, trattano le condizioni per il prestito con obbligo di riscatto, con l’operazione che, in totale, dovrebbe aggirarsi sui 35-40 milioni. Per questo c’è bisogno anche che alle uscite corrispondano delle entrate affinché la Roma non sfori i paletti del Fair Play Finanziario. Ferguson e Tsimikas fino a questo momento non hanno convinto e potrebbero esser loro a lasciare Trigoria anzitempo.