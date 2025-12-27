Ahi Roma: Pellegrini fuori un mese. Ma in attacco si avvicina Zirkzee  

In attesa dei regali del mercato, la prima sorpresa di Natale in casa Roma non è certo quella che sperava Gian Piero Gasperini che lunedì da ex riceverà il Genoa. Perché se da una parte ha potuto tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Leon Bailey (i venti minuti contro la Juve hanno prodotto solo un affaticamento), dall’altra è arrivato lo stop di Lorenzo Pellegrini. Il giocatore si è fermato in allenamento e gli accertamenti svolti hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Una brutta tegola in casa giallorossa con il giocatore che impiegherà tra le 3 e 4 settimane per il recupero. Out così un mese, con l’obiettivo di rientrare nella gara in casa contro il Milan in programma il prossimo 25 gennaio. In mezzo, però, altre sette partite, comprese quelle con lo Stoccarda in Europa League e l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino.