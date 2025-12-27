De Laurentiis tenta il colpo grosso: blindare Conte al Napoli fino al 2029

Certi amori regalano un’emozione per sempre. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che sta progettando di blindare il condottiero del suo Napoli il più a lungo possibile. Ecco perché nei propositi presidenziali per il nuovo anno in arrivo c’è anche quello di provare a rinnovare il contratto ad Antonio Conte . Una mossa volta a consolidare la forza del club, che col serial winner salentino in panchina ha vinto Scudetto e Supercoppa Italiana in 18 mesi e ora sogna un clamoroso bis tricolore. Per riuscirci servono, però, dei rinforzi in particolare a centrocampo e magari un esterno offensivo come rincalzo. Manna sta già sondando il mercato alla ricerca delle occasioni giuste, che dovranno essere rigorosamente low cost in ossequio al mercato a saldo zero imposto dall’authority.

Lazio e Fiorentina cercano rinforzi

Chi non ha più di questi problemi è la Lazio che conta di regalare a Sarri gli innesti richiesti dal tecnico toscano. Davanti restano caldi i nomi di Insigne (il prediletto del tecnico) e Maldini dell’Atalanta, con la quale si ragiona sul possibile scambio tra Dele-Bashiru e Brescianini. Tavares può andare all’Ittihad: Martin (Genoa) e Netz (Gladbach) in lizza per rimpiazzarlo. Il Flamengo intanto insiste per Castellanos, ma non bastano i 25 milioni offerti dai brasiliani per strappare il Taty ai biancocelesti. Molto attiva la Fiorentina che ha messo nel mirino Dragusin (Tottenham) e strizza l’occhio a Boga (Nizza), che vorrebbe tornare in Italia. Il Cagliari lavora al ritorno di Dossena (Como) in difesa e pensa a Nicolussi Caviglia (Fiorentina) e Vergara (Napoli) per la mediana. La punta Vorobyov (Lokomotiv Mosca) piace all’Udinese.

Tutte le operazioni

Anche il Pisa è al lavoro per rinforzare il proprio attacco: nel mirino ci sono Maupay (Marsiglia) e Valentin Carboni (rientrerà all’Inter dal Genoa). Su quest’ultimo va registrato pure l’interesse del Verona, che potrebbe accelerare nel caso in cui la Roma decidesse di trattenere Baldanzi. Ritorno di fiamma del Parma per Skoglund (Hammarby). Restando in Emilia: il Sassuolo punta Mazzocchi (Napoli) e allunga il contratto a Thorstvedt; mentre il Bologna cerca un centrale e può prendere pure un’ala nel caso in cui dovesse partire Dominguez, che vuol giocare di più. La Cremonese pensa ad Ambrosino al Napoli, visto che Johnsen (lo vuole il Palermo) e De Luca (è diretto al Modena) sono in uscita. Infine l’LSK Lodz ha chiesto Pierret al Lecce, che intanto ha blindato Samooja col rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029.