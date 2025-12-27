Real oltre il ritorno di Nico Paz: se parte Vinicius è pronto il colpo dal Psg

La rincorsa in Liga al Barcellona e l'obbligo di brillare in Champions se ti chiami Real Madrid: questi gli obiettivi del nuovo corso blancos con Xabi Alonso in panchina. Non un'impresa facile, ma per ora in casa madrilena non sembra esserci la necessità di rinforzi. Nessun acquisto nel mercato di gennaio, nonostante la partenza di Endrick in prestito al Lione , ma c'è un'idea per giugno che stuzzica il Real .

Oltre il ritorno di Nico Paz

Secondo Cadena SER, il club blanco, nel caso in cui Vinicius non dovesse rinnovare e quindi lasciare Madrid, l'obiettivo sarebbe il centrocampista portoghese del Psg, Vitinha. Due giocatori diversi, ma con gli oltre 100 milioni di euro che il Real conta di incassare per la cessione del brasiliano, ci sarebbero le risorse per tuffarsi sul pilastro della squadra di Luis Enrique. Secondo la stampa spagnola un'operazione che non andrebbe a condizionare quella relativa a Nico Paz, destinato a rientrare a Madrid dopo le due straordinarie stagioni al Como.