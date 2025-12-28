Perin-Genoa, c'è già il piano B. Nicolussi pressato, Zirkzee e Raspadori alla Roma: cosa manca

Ottenuto alla vigilia di Natale il via libera a operare sul mercato, sono scattate le grandi manovre in casa Lazio : anche la gara di Udine ha certificato le difficoltà offensive dei biancocelesti, con Sarri che continua ad invocare innesti offensivi. I nomi di Lorenzo Insigne e Daniel Maldini (Atalanta) rimangono caldi, ma la sensazione è che il tecnico si aspetti soprattutto un goleador. Sia perché Castellanos ha ricevuto una ricca offerta dal Flamengo sia perché il Taty non sembra il centravanti ideale per il gioco sarrista: piace Ioannidis (Sporting).

Roma in pressing per Raspadori e Zirkzee

Situazione da monitorare a proposito di punte pure sull’altra sponda del Tevere, dove la Roma aspetta il via libera di Atletico Madrid e Manchester United per riportare in Serie A Jack Raspadori e Joshua Zirkzee. Se con i due calciatori c’è già un’intesa di massima, manca ancora il via libera delle rispettive società di appartenenza. Lavori in corso per trovare una quadra, nel frattempo Cristante viaggia verso il rinnovo fino al 2028 e Mancini è vicino a prolungare fino al 2029 con opzione per il 2030. Molto attivo il Parma che ha messo gli occhi sul terzino figlio d’arte Samuele Birindelli (Monza) e resta vigile su Skoglund (Hammarby). Dovesse far ritorno in Sudamerica Troilo, a quel punto gli emiliani potrebbero lanciarsi su Diop (compie domani 20 anni) della Lokomotiv Zagabria per completare il pacchetto dei centrali.

Cagliari su Nicolussi Caviglia

Il Cagliari non molla la presa per Nicolussi Caviglia (Fiorentina) e Vergara (Napoli) nel caso in cui dovesse partire Prati, anche se il gol di ieri potrebbe cambiare il destino dell’ex Spal. Intanto i sardi proseguono i contatti col Como per il ritorno in rossoblù di Dossena. Dopo i dialoghi infruttuosi dell’estate scorsa l’Udinese è tornata alla carica per Cheddira, di proprietà del Napoli, ma attualmente in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo dove però sta giocando poco. Motivo per cui l’italo-marocchino si starebbe guardando intorno e potrebbe valutare di cambiare maglia a gennaio. I friulani sono anche alla ricerca di un paio di laterali a tutta fascia che possano completare la batteria dei terzini. A proposito di esterni: l’Atalanta è pronta ad avviare i contatti per il rinnovo del contratto di Bernasconi fino al 2030.