Calhanoglu, l'addio Inter vale una recompra: così Chivu può cambiare

Per Aleksandar Stankovic le porte della Pinetina non sono aperte, ma spalancate. A certificarlo l’endorsement di Cristian Chivu: «Sono il suo primo tifoso assieme al padre e alla famiglia. Lo conosco fin da piccolo, ho avuto la fortuna di allenarlo e trasmettergli certi valori. Ha intrapreso questo percorso, tagliando il cordone ombelicale con l’Inter, prima in Svizzera poi in Belgio. Lo guardiamo con interesse perché è un prodotto del nostro settore giovanile, è nato con i colori nerazzurri nel sangue e mi fa piacere vederlo ad altissimi livelli, che abbia prestazioni che consentano al nostro scouting di guardarlo con molta attenzione». L’allenatore, oltre a elogiare il suo ex allievo, ha svelato un piccolo segreto, legato al fatto che gli uomini di Ausilio siano focalizzati nell’osservare quanto il ragazzo sta combinando di buono al Bruges. Vero è che la “recompra” presenta costi molto alti (23 milioni, da cui vanno però detratti i 10 pagati dai belgi per il cartellino) ma è difficile trovare un centrocampista tanto forte a quelle cifre.