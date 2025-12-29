Napoli, ora Conte “blinda” Spinazzola. Roma: più vicino Raspadori di Zirkzee

Il Napoli vuol tenersi stretti i propri gioielli, ma anche gli elementi meno reclamizzati però di grande rendimento e affidabilità. È il caso di Leonardo Spinazzola, letteralmente rinato negli ultimi 18 mesi grazie alla cura Conte. Ecco perché gli azzurri hanno già intavolato i dialoghi per il rinnovo fino al 2027 con opzione per la stagione successiva. Filtrano sensazioni positive. Lo stesso ottimismo che sta accompagnando la Roma nell’assalto a Jack Raspadori. L’attaccante bolognese ha da giorni detto sì ai giallorossi e soprattutto a quel Gian Piero Gasperini, che un anno fa aveva provato a far di tutto per portarlo a Bergamo. Dodici mesi dopo le loro strade potrebbero finalmente incrociarsi, Atletico Madrid permettendo. I Colchoneros, infatti, spingono affinché l’operazione venga chiusa in prestito con obbligo di riscatto; mentre i capitolini vogliono chiudere in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (tra i 18 e i 20 milioni). Lavori in corso ma la volontà dell’attaccante può giocare un ruolo decisivo nella trattativa. La stessa cosa che potrebbe fare Joshua Zirkzee per liberarsi dal Manchester United. Qui i tempi possono diventare più lunghi (fino a metà gennaio) a causa del fatto che gli inglesi hanno alcuni giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Solo al termine della competizione Amorim potrebbe dare il via libera alla partenza degli scontenti.