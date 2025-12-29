Napoli, ora Conte “blinda” Spinazzola. Roma: più vicino Raspadori di Zirkzee

Il Napoli vuol tenersi stretti i propri gioielli, ma anche gli elementi meno reclamizzati però di grande rendimento e affidabilità. È il caso di Leonardo Spinazzola, letteralmente rinato negli ultimi 18 mesi grazie alla cura Conte. Ecco perché gli azzurri hanno già intavolato i dialoghi per il rinnovo fino al 2027 con opzione per la stagione successiva. Filtrano sensazioni positive. Lo stesso ottimismo che sta accompagnando la Roma nell’assalto a Jack Raspadori. L’attaccante bolognese ha da giorni detto sì ai giallorossi e soprattutto a quel Gian Piero Gasperini, che un anno fa aveva provato a far di tutto per portarlo a Bergamo. Dodici mesi dopo le loro strade potrebbero finalmente incrociarsi, Atletico Madrid permettendo. I Colchoneros, infatti, spingono affinché l’operazione venga chiusa in prestito con obbligo di riscatto; mentre i capitolini vogliono chiudere in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (tra i 18 e i 20 milioni). Lavori in corso ma la volontà dell’attaccante può giocare un ruolo decisivo nella trattativa. La stessa cosa che potrebbe fare Joshua Zirkzee per liberarsi dal Manchester United. Qui i tempi possono diventare più lunghi (fino a metà gennaio) a causa del fatto che gli inglesi hanno alcuni giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Solo al termine della competizione Amorim potrebbe dare il via libera alla partenza degli scontenti.
Gli altri movimenti
La Fiorentina non molla la presa per Boga (possibile scambio con Richardson che finirebbe così al Nizza) e Dragusin (Tottenham), quest’ultimo corteggiato pure dalla Roma che rimane vigile anche sul fronte Disasi (Chelsea) per la difesa. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio - tanto per restare in tema di difensori - lavora alla blindatura di Romagnoli fino al 2029. Contatti avviati; mentre c’è ancora distanza per quanto riguarda i prolungamenti di Marusic (vuole un triennale; mentre Lotito offre un annuale con opzione) e Gila (scade nel 2027, ma potrebbe andare via in estate visto che piace a Milan e Inter). Passi avanti del Bologna per il centrale Freytes (Fluminense). Il Genoa resta in pressing per Perin (Juventus), Pisilli (Roma) e Dzeko (Fiorentina): si può arrivare al traguardo in tutti e tre i casi, ma serve un po’ di pazienza. Per quanto riguarda il Cigno di Sarajevo bisogna aspettare che si insedi in casa Fiorentina il nuovo Head of Football Fabio Paratici. Il dirigente dovrebbe sbarcare in Viola entro la Befana. Il Grifone dovrà temporeggiare pure per quanto riguarda il centrocampista classe 2004, visto che Gasperini non intende liberare Pisilli senza l’arrivo di un sostituto e il ritorno di El Aynaoui dalla Coppa d’Africa. Da non escludere un’operazione allargata col Genoa, visto che ai giallorossi piace Frendrup. Per quanto riguarda Perin, invece, manca il via libera della Juventus alla partenza del portiere, che però ha già dato la sua disponibilità al quarto ritorno in Liguria della carriera (offerto un triennale). Infine il Pisa in attacco aspetta una risposta dal Marsiglia alla richiesta di prestito per Maupay.