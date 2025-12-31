Calciomercato Juve, Frattesi bocciato: ecco chi vogliono i tifosi a gennaio

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte, tutte le squadre iniziano a guardarsi attorno per puntellare la rosa e colmare le lacune affinché nella seconda parte di stagione ogni allenatore possa far affidamento su un roster più completo. Tra queste c'è ovviamente anche la Juventus, con la dirigenza bianconera (Comolli in cima) pronta ad accogliere le richieste di Luciano Spalletti in vista della campagna acquisti invernale. Ma a fronte dei nomi filtrati, quali sarebbero i giocatori più graditi alla piazza? Tantissimi tifosi bianconeri hanno risposto al sondaggio di Tuttosport sulla pagina whatsapp, con scelte anche... sorprendenti. Quattro le opzioni per quattro ruoli differenti: dalla difesa con Muharemovic al centrocampo con un regista come Bernabé e un incursore come Frattesi, fino all’attacco con la suggestione del ritorno di Chiesa.
Mercato Juve, Frattesi bocciato dai tifosi
Uno dei nomi più caldi per il calciomercato bianconero è sicuramente quello di Davide Frattesi. Luciano Spalletti lo conosce bene, nella sua esperienza con la Nazionale il centrocampista dell'Inter è stato un punto fisso. Per di più, il classe 1999 sta trovando da anni pochissimo spazio in nerazzurro. Per lui in questa stagione, tra problemi fisici e scelte tecniche, solo 499' giocati, partendo appena 4 volte dal 1'. In più le dichiarazioni rilasciate da Chivu prima dell'Atalanta sulla situazione Frattesi non sembrano far presagire nulla di diverso rispetto a quanto visto in questi primi mesi di stagione.
La situazione del centrocampista resta un nodo da sciogliere per il club nerazzurro, visto l'ingaggio importante percepito e l'impiego decisamente ridotto. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, un valore netto che dovrebbe aggirarsi sui 16.36 milioni di euro e un costo annuo pari a 12.1 milioni. Una questione da risolvere per l'Inter, con la Juve che guarda attenta. Comunque l'ex Sassuolo non rientra tra le preferenze dei sostenitori bianconeri: Frattesi ha infatti ricevuto solo il 16% nel sondaggio di Tuttosport.
Muharemovic, il ritorno non scalda
Ad occupare il posto più basso nelle preferenze dei tifosi della Juve c'è Tarik Muharemovic. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile bianconero, sta esplodendo con la maglia del Sassuolo, diventando uno dei centrali più giovani e ambiti nel panorama italiano. Per lui fino ad ora 14 gare giocate, tutte da titolare, e con due reti messe a referto (tra cui quella pesantissima -anche per la Juve- nell'ultimo turno col Bologna). Su di lui ha messo gli occhi anche l'Inter, ma la Juventus in caso di desiderio di riacquisto potrebbe essere agevolata dalla percentuale (il 50%) sulla futura rivendita inserita al momento della cessione ai neroverdi. D'altronde l'ad del Sassuolo Carnevali non ha negato contatti con l'Inter, ma non ha escluso neppure un ritorno a Torino per il bosniaco. Il prezzo ancora tutto da stabilire, sta di fatto che il centrale dopo solo un anno e mezzo potrebbe fare capo nuovamente alla Juve. Un'ipotesi che, comunque, non sembra scaldare i tifosi bianconeri: Muharemovic ha infatti ricevuto solo l'8% dei voti nel sondaggio.
Bernabé dal Parma idea che stuzzica
Uno dei profili seguiti dal club bianconero è quello di Adrian Bernabé, regista del Parma. Un profilo, quello del 24enne spagnolo, che sembra stuzzicare le fantasie dei tifosi juventini. I rapporti tra l'ad dei gialloblù Cherubini e il prossimo ds Ottolini sono ottimi, la richiesta degli emiliani dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro (comunque meno dei 30 desiderati dall'Inter per Frattesi, a proposito di centrocampo). Titolare inamovibile dei gialloblù, grande qualità, visione e rapidità nelle giocate: Bernabé a Torino sembra aver già convinto tutti. Potrebbe rappresentare quella propulsione richiesta al centrocampo di Luciano Spalletti, capace di dirigere l'orchestra della manovra bianconera. Un'ipotesi che sembra essere decisamente gradita ai tifosi della Juventus: nel sondaggio di Tuttosport il classe 2001 si è piazzato al secondo posto, avendo ricevuto addirittura il 31% dei voti.
Chiesa, i tifosi sognano il ritorno
A vincere il sondaggio di Tuttosport è Federico Chiesa, che ha ricevuto il 45% dei voti, sceldo da quasi la metà dei partecipanti. Un ritorno dell'esterno sarebbe evidentemente graditissimo ai tifosi bianconeri, che lo sceglierebbero come primo rinforzo per il mercato di gennaio. L'addio da Torino un anno e mezzo fa direzione Liverpool, eppure nei Reds non sembra decisamente rientrare tra le prime scelte, neppure in questa stagione con la sua condizione fisica nettamente migliorata e la squadra di Slot in evidente difficoltà.
Qualche fascio di luce o poco più nella sua esperienza in Inghilterra: un primo anno da 'emarginato, per poi diventare un semplice rincalzo in questa parte di stagione. E così i sostenitori bianconeri sognano il ritorno. D'altronde le sue qualità sono ben note, oltre alla duttilità tattica che potrebbe vederl da esterno di centrocampo, da ala ma anche da seconda punta. Insomma, quel tuttofare che potrebbe risultare comodissimo anche a Luciano Spalletti. E chissà che da una suggestione il ritorno di Chiesa alla Juventus non si possa trasformare in qualcosa di concreto.
Perché non Tonali?
Che uno dei calciatori più attenzionati dalla Juventus sia Sandro Tonali non è certo un mistero. Il centrocampista ex Milan nel Newcastle si è integrato perfettamente, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni d'amore nei confronti del club. Parole che però possono risuonare anche come un addio futuro: l'interessamento da parte dei bianconeri è datato ma non scaduto, e c'è da giurarci che un tentativo concreto possa venir fatto nei prossimi mesi. Anche perché lo stesso Tonali non ha mai chiuso a un ritorno in Serie A. Ma allora perché non è stato inserito nel sondaggio? Semplicemente perché trattasi di una operazione onerosa, relativa ad un giocatore titolarissimo dei Magpies e dunque di difficilissima realizzazione a campionato in corso. Niente mercato di gennaio, ogni possibile discorso verrà dunque rinviato alla campagna acquisti estiva: il vero nome desiderato dalla piazza bianconera resta, indiscitubilmente, Tonali.
Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte, tutte le squadre iniziano a guardarsi attorno per puntellare la rosa e colmare le lacune affinché nella seconda parte di stagione ogni allenatore possa far affidamento su un roster più completo. Tra queste c'è ovviamente anche la Juventus, con la dirigenza bianconera (Comolli in cima) pronta ad accogliere le richieste di Luciano Spalletti in vista della campagna acquisti invernale. Ma a fronte dei nomi filtrati, quali sarebbero i giocatori più graditi alla piazza? Tantissimi tifosi bianconeri hanno risposto al sondaggio di Tuttosport sulla pagina whatsapp, con scelte anche... sorprendenti. Quattro le opzioni per quattro ruoli differenti: dalla difesa con Muharemovic al centrocampo con un regista come Bernabé e un incursore come Frattesi, fino all’attacco con la suggestione del ritorno di Chiesa.
Mercato Juve, Frattesi bocciato dai tifosi
Uno dei nomi più caldi per il calciomercato bianconero è sicuramente quello di Davide Frattesi. Luciano Spalletti lo conosce bene, nella sua esperienza con la Nazionale il centrocampista dell'Inter è stato un punto fisso. Per di più, il classe 1999 sta trovando da anni pochissimo spazio in nerazzurro. Per lui in questa stagione, tra problemi fisici e scelte tecniche, solo 499' giocati, partendo appena 4 volte dal 1'. In più le dichiarazioni rilasciate da Chivu prima dell'Atalanta sulla situazione Frattesi non sembrano far presagire nulla di diverso rispetto a quanto visto in questi primi mesi di stagione.
La situazione del centrocampista resta un nodo da sciogliere per il club nerazzurro, visto l'ingaggio importante percepito e l'impiego decisamente ridotto. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, un valore netto che dovrebbe aggirarsi sui 16.36 milioni di euro e un costo annuo pari a 12.1 milioni. Una questione da risolvere per l'Inter, con la Juve che guarda attenta. Comunque l'ex Sassuolo non rientra tra le preferenze dei sostenitori bianconeri: Frattesi ha infatti ricevuto solo il 16% nel sondaggio di Tuttosport.