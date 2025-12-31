Calciomercato Juve, Frattesi bocciato: ecco chi vogliono i tifosi a gennaio

Perché non Tonali?

Che uno dei calciatori più attenzionati dalla Juventus sia Sandro Tonali non è certo un mistero. Il centrocampista ex Milan nel Newcastle si è integrato perfettamente, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni d'amore nei confronti del club. Parole che però possono risuonare anche come un addio futuro: l'interessamento da parte dei bianconeri è datato ma non scaduto, e c'è da giurarci che un tentativo concreto possa venir fatto nei prossimi mesi. Anche perché lo stesso Tonali non ha mai chiuso a un ritorno in Serie A. Ma allora perché non è stato inserito nel sondaggio? Semplicemente perché trattasi di una operazione onerosa, relativa ad un giocatore titolarissimo dei Magpies e dunque di difficilissima realizzazione a campionato in corso. Niente mercato di gennaio, ogni possibile discorso verrà dunque rinviato alla campagna acquisti estiva: il vero nome desiderato dalla piazza bianconera resta, indiscitubilmente, Tonali.