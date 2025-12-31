Calciomercato Serie A, da Nicolussi Caviglia a Nuno Tavares e Samardzic: chi può cambiare maglia

Il pressing sempre più forte di Sergio Conceiçao per portare Nuno Tavares in Arabia Saudita sta inducendo la Lazio a muoversi in anticipo sul fronte terzini sinistri, onde evitare di farsi cogliere impreparata in caso di cessione del laterale portoghese. L’avventura dell’ex Arsenal (vanta ancora il 35% sulla vendita) nella Capitale sembra ormai ai titoli di coda, ma il presidente Lotito chiede almeno 15 milioni per cederlo. Nel frattempo Nuno ha già trovato un’intesa di massima col club saudita per un contratto fino al 2029 da 7 milioni a stagione. E così ora la Lazio pensa a tre nomi per sostituirlo: Martin (anche se il Genoa non vorrebbe cederlo e punta a blindarlo col rinnovo), Pedraza (in scadenza a giugno col Villarreal) e Netz (in rottura col Gladbach dopo che ha declinato la proposta di rinnovo). Da seguire pure gli sviluppi della telenovela Castellanos: il Taty dopo aver declinato il River Plate non sembra del tutto convinto neppure del Flamengo, nonostante la ricca offerta presentata dai dirigenti brasiliani. Occhio quindi alla Premier League per l’attaccante argentino, sondato nelle ultime ore da Leeds e West Ham. In mezzo al campo il sogno di Sarri rimane Samardzic, possibile partente dall’Atalanta e sul quale c’è pure l’interesse di Marsiglia e Fiorentina. Decisamente più praticabile la pista Ilic (Torino). Sul fronte rinnovi sembra tornato il sereno con Romagnoli che può allungare fino al 2029; mentre c’è ancora distanza con Marusic (offerto un annuale con opzione per la stagione successiva a fronte del triennale richiesto dal serbo, che stuzzica a parametro zero il Milan per l’estate).