Calciomercato Serie A, da Nicolussi Caviglia a Nuno Tavares e Samardzic: chi può cambiare maglia

Il pressing sempre più forte di Sergio Conceiçao per portare Nuno Tavares in Arabia Saudita sta inducendo la Lazio a muoversi in anticipo sul fronte terzini sinistri, onde evitare di farsi cogliere impreparata in caso di cessione del laterale portoghese. L’avventura dell’ex Arsenal (vanta ancora il 35% sulla vendita) nella Capitale sembra ormai ai titoli di coda, ma il presidente Lotito chiede almeno 15 milioni per cederlo. Nel frattempo Nuno ha già trovato un’intesa di massima col club saudita per un contratto fino al 2029 da 7 milioni a stagione. E così ora la Lazio pensa a tre nomi per sostituirlo: Martin (anche se il Genoa non vorrebbe cederlo e punta a blindarlo col rinnovo), Pedraza (in scadenza a giugno col Villarreal) e Netz (in rottura col Gladbach dopo che ha declinato la proposta di rinnovo). Da seguire pure gli sviluppi della telenovela Castellanos: il Taty dopo aver declinato il River Plate non sembra del tutto convinto neppure del Flamengo, nonostante la ricca offerta presentata dai dirigenti brasiliani. Occhio quindi alla Premier League per l’attaccante argentino, sondato nelle ultime ore da Leeds e West Ham. In mezzo al campo il sogno di Sarri rimane Samardzic, possibile partente dall’Atalanta e sul quale c’è pure l’interesse di Marsiglia e Fiorentina. Decisamente più praticabile la pista Ilic (Torino). Sul fronte rinnovi sembra tornato il sereno con Romagnoli che può allungare fino al 2029; mentre c’è ancora distanza con Marusic (offerto un annuale con opzione per la stagione successiva a fronte del triennale richiesto dal serbo, che stuzzica a parametro zero il Milan per l’estate).
Udinese intenzionata ad acquistare Zaniolo
Molto attiva l’Udinese che tra i pali può mandare in prestito Nunziante a farsi le ossa; mentre per Sava va verso il rinnovo fino al 2030: in entrata i bianconeri lavorano per l’arrivo di un terzino sinistro (piace Arizala dell’Independiente Medellín) e una punta. Capitolo Zaniolo: i friulani appaiono disposti ad acquistarlo a titolo definitivo e devono solo decidere quale delle due opzioni a loro favore esercitare col Galatasaray. La prima prevede il pagamento ai turchi di 10 milioni; mentre la seconda costa “solo” 5, ma lascerebbe al Gala il 50% sulla futura vendita. Volata tra Livakovic (Girona) e Mandas (Lazio) per la porta del Genoa.
Boga nel mirino Fiorentina, duello per Mazzocchi
Il Cagliari sempre più tentato dalle operazioni deja-vù: fatta per il ritorno del portiere Sherri (Frosinone) al posto di Radunovic (va allo Spezia in prestito secco). Mentre per la difesa si valuta un’altra operazione revival: Dossena dal Como, anche se nei pensieri del ds Angelozzi c’è ancora pure Kofler (Sudtirol). A centrocampo invece fari puntati su Nicolussi Caviglia (c’è da battere la concorrenza di Lazio e Atalanta) in uscita dalla Fiorentina. A far spazio ci penserà Rog, al quale verrà proposta la risoluzione del contratto. La società sarda poi tiene d’occhio anche Vergara, che il Napoli potrebbe mandare in prestito, considerato che con Conte non sta trovando spazio. A proposito di elementi in partenza dai Campioni d’Italia: è duello tra Parma e Sassuolo per il terzino Mazzocchi. Il Verona è tornato alla carica con la Roma per Baldanzi. Continuano i dialoghi tra Bologna e Fluminense per Freytes; mentre Dominguez vorrebbe giocare di più e quindi non va esclusa una sua partenza. Boga (Nizza) nel mirino della Fiorentina che pensa pure a Silvetti (Inter Miami). Restando in Toscana: il Pisa aspetta una risposta dal Marsiglia per il prestito di Maupay. Infine al Lecce piace il centrocampista Staszak (classe 2006) del Wisla Cracovia.
