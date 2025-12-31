Semenyo, il City pronto a versare 75 milioni di euro: chi è il nuovo colpo di Guardiola

Secondo posto in Premier, quarto in Champions League. Si è concluso così il 2025 del Manchester City, pronto a riprendere l'inseguimento dell' Arsenal capolista - distante 5 punti - e ad assicurarsi un posto fra le prime 8 nella classifica europea. Un piano d'assalto per cui i Citizens puntano ora a rafforzare la rosa senza badare a spese. Così, l'obiettivo del mercato di gennaio è il ventinquenne in forza al Bournemouth Antoine Semenyo , il cui report stagionale riporta 9 gol e 3 assist in 18 presenze complessive. Uno dei profili più caldi della piazza, con una clausola da 75 milioni che non sembra però intimidire il City.

City-Semenyo: gli scenari

Tuttavia, a disinnescare le avance dei Citizens ci ha pensato il tecnico dei Cherries Andoni Iraola, che dopo il pareggio rimediato sul campo del Chelsea ha dichiarato senza riserve che la trasferta di Londra non è stata l'ultima partita di Semenyo: "Sicuramente non ha giocato la sua ultima partita". E ancora: "È un giocatore fondamentale per noi e sarà ancora con noi". L'esterno ghanese - con passaporto britannico - dovrebbe pertanto rispondere presente all'appello delle prossime sfide in agenda: Arsenal e Tottenham, in programma rispettivamente il 3 e 7 gennaio. Poi, il 10 gennaio, il meccanismo di svincolo previsto dall'accordo giungerà a scadenza.