Galliani, che futuro? Il Milan non trova lo spazio, la Fiorentina non si muove e Infantino ci prova

MILANO - Con l’opzione del ritorno al Milan che è sostanzialmente decaduta salvo clamorosi sviluppi nel 2026, quale potrà essere il futuro nel mondo del calcio di Adriano Galliani? L’ex amministratore delegato del Monza e del Milan è uno di quei profili a cui tutti guardando con grande ammirazione e rispetto, poiché ha segnato in maniera indelebile il modo di gestire un club e di fare la politica del pallone. Al momento non ci sono grandi novità, con Galliani che è stato ospite di recente a diversi eventi internazionali ed era presente anche alla Final Four di Supercoppa Italiana che si è disputata a Riad. L’ultimo check effettivo attorno a un futuro di Galliani all’interno del mondo del calcio era legato a una proposta che gli era stata fatta recapitare da Gianni Infantino, presidente della Fifa, che lo avrebbe voluto al suo fianco.