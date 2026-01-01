Neymar vuole il Mondiale: rinnovo col Santos per convincere Ancelotti

Neymar giocherà ancora nel Santos. Per "Globoesporte" sarebbe stato raggiunto l'accordo per rinnovare per un altro anno - fino a fine 2026 - il contratto scaduto ieri fra il Peixe e l'ex attaccante di Barcellona e Psg, che aveva deciso di tornare nel club che lo aveva lanciato per tornare a giocare con continuità e convincere Ancelotti a portarlo ai Mondiali.
Il recupero dall'infortunio
Dopo i due accordi semestrali, dunque, Neymar dovrebbe firmare per un anno intero e l'ufficialità sarebbe attesa già nelle prossime ore. Il giocatore, intanto, si concentrerà sul recupero dall'operazione al menisco dopo aver chiuso il campionato da infortunato pur di aiutare la squadra a evitare la retrocessione: il suo rientro è previsto per metà febbraio.