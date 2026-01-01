David Ricardo: Toro, Petrachi alla carica ma il Botafogo per ora fa muro

Tra concorrenza e muro Botafogo

L'ex Cearà, acquistato un anno fa per poco meno di due milioni di dollari, avrebbe anche altri estimatori in Italia anche se al momento l'unico club a farsi avanti concretamente sarebbe stato il Toro. Il Botafogo vorrebbe poter contare su Ricardo (29 presenze e due gol nella sua prima stagione) anche per il 2026 ma davanti a un'offerta importante sarebbe pronto a trattenerne la cessione. Lavoro per Petrachi per rinforzare la difesa granata.