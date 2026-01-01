Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

David Ricardo: Toro, Petrachi alla carica ma il Botafogo per ora fa muro

Il ds granata lavora al difensore: la formula dell'operazione per convincere subito il club brasiliano
1 min
David Ricardo: Toro, Petrachi alla carica ma il Botafogo per ora fa muro© Sito Botafogo

Il Botafogo respinge il primo assalto del Torino per David Ricardo. Secondo "Globoesporte", i granata avrebbero proposto per il 23enne difensore brasiliano il prestito con diritto di riscatto, soluzione non gradita al Fogao che però si aspetta un rilancio nei prossimi giorni.

Tra concorrenza e muro Botafogo

L'ex Cearà, acquistato un anno fa per poco meno di due milioni di dollari, avrebbe anche altri estimatori in Italia anche se al momento l'unico club a farsi avanti concretamente sarebbe stato il Toro. Il Botafogo vorrebbe poter contare su Ricardo (29 presenze e due gol nella sua prima stagione) anche per il 2026 ma davanti a un'offerta importante sarebbe pronto a trattenerne la cessione. Lavoro per Petrachi per rinforzare la difesa granata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS