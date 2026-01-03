Thuram, la Juve vuole blindarlo: fondamentale per Spalletti, intoccabile per Comolli. Prove di rinnovo

Prove di rinnovo tra la Signora e Khephren Thuram, diventato nel giro di un anno e mezzo una colonna bianconera. Per questo motivo la Juventus ha in programma di sedersi nei prossimi mesi al tavolo delle trattative con l’entourage del centrocampista francese. L’obiettivo è chiaro ed evidente: alla Continassa puntano a blindarlo almeno fino al 2030, onde evitare in estate il rischio di nuovi assalti da parte dei top club stranieri. Al tempo stesso quella sarà anche l’occasione per riconoscere a KT il giusto e meritato premio per le grandi prestazioni offerte, ovvero l’adeguamento salariale di contratto. Thuram infatti è in questo momento tra i meno pagati della rosa juventina con soli 2,2 milioni a stagione come salario. Per intenderci: il suo ingaggio non entra neppure nella top 10 degli stipendi più alti del club. Motivo per cui alla luce dell’importanza ora ricoperta nella squadra è in cantiere un aumento che porterebbe gli emolumenti del numero 19 bianconero intorno ai 3,5 milioni più bonus. Lavori in corso ma i primi segnali vanno dritti in questa direzione, con la volontà reciproca di giurarsi amore e fedeltà. La Juve in fondo l’ha già dimostrato coi fatti, respingendo al mittente diverse avance negli ultimi sei-sette mesi.
Idee chiare
Da quelle arrivate a inizio giugno da un club saudita, che era pronto a mettere sul piatto 50 milioni cash per il cartellino del centrocampista classe 2001, a quella del Paris Saint Germain, che aveva sondato il terreno coi dirigenti bianconeri durante i dialoghi per la possibile permanenza a Torino di Randal Kolo Muani. Niente da fare: Thuram non si tocca e tantomeno è sul mercato. Questa la risposta arrivata dura e secca dall’allora dg Damien Comolli. Idee chiare e irremovibili, verrebbe da dire. L’ha scoperto nei giorni scorsi anche l’Inter, che era andata in avanscoperta per la mezzala nata a Reggio Emilia e che piace da impazzire al tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Sul piatto il cartellino di Davide Frattesi più un conguaglio di 10 milioni. Un’offerta di tutto rispetto, ma niente da fare.
Non si muove
Khephren è e resta incedibile. Tanto che dalle parti della Continassa non prendono minimamente in considerazione di trattare una possibile cessione. A maggior ragione con una rivale storica e competitor diretta come la società del presidente Marotta. Della serie: tanti saluti e inutile anche soltanto sederci a parlarne. Frattesi piace alla Signora - inutile negarlo - ma la Juve il suo totem del centrocampo se lo tiene stretto. Anzi, punta a prolungargli il contratto per renderlo una bandiera della squadra. Cosa che sarebbe potuta accadere anche con papà Lilian se non fosse scoppiata Calciopoli nel 2006, ma quella è un’altra storia. Il presente e il futuro di Khephren appaiono ben chiari e sempre più a tinte bianconere.
Sirene inglesi
Con buona pace anche dei diversi osservatori provenienti da Oltremanica, che spesso fanno capolino allo Stadium per visionarlo e studiarlo da vicino. Dopo gli arabi e le chiamate francesi pure i tentativi inglesi della straricca e celebre Premier League appaiono destinati a essere stoppati e respinti. In tal senso a maggior ragione in presenza di un nuovo contratto. Quello aiuterebbe ulteriormente a spazzare via le sirene tentatrici degli altri club, rendendo sempre di più Khephren Thuram un simbolo di questa Juve che progetta di tornare grande insieme a lui.
