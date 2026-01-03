Thuram, la Juve vuole blindarlo: fondamentale per Spalletti, intoccabile per Comolli. Prove di rinnovo

Prove di rinnovo tra la Signora e Khephren Thuram, diventato nel giro di un anno e mezzo una colonna bianconera. Per questo motivo la Juventus ha in programma di sedersi nei prossimi mesi al tavolo delle trattative con l’entourage del centrocampista francese. L’obiettivo è chiaro ed evidente: alla Continassa puntano a blindarlo almeno fino al 2030, onde evitare in estate il rischio di nuovi assalti da parte dei top club stranieri. Al tempo stesso quella sarà anche l’occasione per riconoscere a KT il giusto e meritato premio per le grandi prestazioni offerte, ovvero l’adeguamento salariale di contratto. Thuram infatti è in questo momento tra i meno pagati della rosa juventina con soli 2,2 milioni a stagione come salario. Per intenderci: il suo ingaggio non entra neppure nella top 10 degli stipendi più alti del club. Motivo per cui alla luce dell’importanza ora ricoperta nella squadra è in cantiere un aumento che porterebbe gli emolumenti del numero 19 bianconero intorno ai 3,5 milioni più bonus. Lavori in corso ma i primi segnali vanno dritti in questa direzione, con la volontà reciproca di giurarsi amore e fedeltà. La Juve in fondo l’ha già dimostrato coi fatti, respingendo al mittente diverse avance negli ultimi sei-sette mesi.