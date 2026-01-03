Mercato Torino, fari accesi su Ricardo: il Botafogo fissa il prezzo, ecco cosa filtra 

Continua la ricerca del Torino a un rinforzo difensivo di spessore, col ds Gianluca Petrachi a caccia del nome giusto sia per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo sia per ciò che concerne le potenzialità tecniche. Tradotto: va individuato un elemento giovane, possibilmente dal costo non esorbitante. Hai detto poco di questi tempi, in cui bastano 7-8 buone prestazioni per far lievitare i cartellini alle stelle: servirebbe un capolavoro alla Bremer, è proprio il caso di dirlo. E forse proprio per questo gli occhi del dirigente granata si stanno posando sul mercato brasiliano. A quelle latitudini il direttore sportivo salentino ha sempre saputo pescare bene: vi ricordate ad esempio di Bruno Peres?

Mercato Toro: idea Ricardo

Adesso la nuova scommessa del Toro a tinte verdeoro potrebbe rispondere al nome di David Ricardo, classe 2002, in forza al Botafogo, ma desideroso di fare il grande salto nel Vecchio Continente. Quel calcio europeo e soprattutto l’Italia che sembrano aver messo gli occhi sul centrale mancino.

Ricardo, infatti, era stato sondato pure dal Bologna qualche settimana, ma poi il dt rossoblù Giovanni Sartori ha preferito dirottare le proprie attenzioni altrove. Non perché il ragazzo non potesse essere valido, ma per la confusione creatasi tra agenti e intermediari intorno al ragazzo e alla sua famiglia. Dalle parti di Casteldebole si racconta che fossero arrivate chiamate da ben 4 procuratori diversi per provare a chiudere l’affare. Magari Petrachi sarà più fortunato o avrà già individuato l’interlocutore giusto. Vedremo. Ricardo piace anche perché è un centrale mancino e, se necessario, può giocare anche da terzino sinistro. Petrachi lo ha chiesto in prestito con diritto, il Botafogo ha però chiesto poco meno di 9 milioni.