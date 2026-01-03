Frattesi, c’è solo la Juve: no secco al Fenerbahçe, la cifra che chiede l’Inter e il fattore tempo

TORINO - Non è un braccio di ferro, ma solamente perché non è il momento di farne, o comunque di giocarsela così. Però, ecco, Davide Frattesi pensa tutti i giorni al futuro. Ci pensa perché può essere l’anno del Mondiale , ci pensa perché di occasioni non me mancano, e ci pensa soprattutto perché considera finita la storia con l’Inter . Un elemento che potenzialmente gli darebbe tanto margine di manovra, almeno per veicolare l’addio. Ma che oggi, in attesa di altri sbocchi e di nuovi confronti, in realtà va a scontrarsi con le intenzioni nerazzurre. Pure piuttosto chiare: il giocatore lascerà Appiano Gentile solamente per una cifra sui 30 milioni di euro. E la priorità è quella di monetizzare immediatamente, di non lasciarlo in affitto - non certamente in Italia - senza garanzie sull’eventuale incasso. La Juventus lo sa, l’ha sempre saputo: per arrivare a Frattesi l’assegno dev’essere importante e ancor più certo. Ma le valutazioni fatte finora non collimano minimamente con quelle interiste. C’è dunque una distanza evidente con le richieste di Marotta e Ausilio, che senza ulteriori cessioni in casa Juve difficilmente potrà sbloccarsi.

No al Fenerbahce

Comunque, una delle carte considerate in questo momento alla Continassa è anche quella più banale: il tempo può fare il suo corso, aumentare i nervosismi come i desideri. E i desideri sono di separazione, appunto. Parlano di una storia ormai logora, sulla quale l’intera verità si saprà soltanto tra un po’. Di sicuro, quella di Davide è una situazione particolare, su cui in tanti hanno messo gli occhi. Non è un segreto il grande interesse della Roma (che ha però altre priorità, su tutte l’attaccante), così come quello del Napoli, già in estate molto forte sul centrocampista italiano. Poi all’estero: la Premier guarda interessata e ha un potenziale niente male - ma poco in linea con gli obiettivi del calciatore -, mentre nelle ultime ore si è fatto sotto il Fenerbahce, la cui proposta era pronta a spezzare l’intrigo e a portare Frattesi in Turchia. No, niente. L’azzurro preferisce sentieri battuti, la familiarità con la Serie A e - tutto sommato - fino a quando sul suo tavolo c’è l’opzione Juve, la preferita, allora proverà a mantenere il punto, pur tornando a quello di partenza: l’obiettivo deve essere giocare, prendere minuti e fiducia, campo e condizione, perché è un anno troppo importante e perché vuole rispondere alla promessa estiva, poi spezzata, da Cristian Chivu.