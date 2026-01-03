Frattesi, c’è solo la Juve: no secco al Fenerbahçe, la cifra che chiede l’Inter e il fattore tempo

TORINO - Non è un braccio di ferro, ma solamente perché non è il momento di farne, o comunque di giocarsela così. Però, ecco, Davide Frattesi pensa tutti i giorni al futuro. Ci pensa perché può essere l’anno del Mondiale, ci pensa perché di occasioni non me mancano, e ci pensa soprattutto perché considera finita la storia con l’Inter. Un elemento che potenzialmente gli darebbe tanto margine di manovra, almeno per veicolare l’addio. Ma che oggi, in attesa di altri sbocchi e di nuovi confronti, in realtà va a scontrarsi con le intenzioni nerazzurre. Pure piuttosto chiare: il giocatore lascerà Appiano Gentile solamente per una cifra sui 30 milioni di euro. E la priorità è quella di monetizzare immediatamente, di non lasciarlo in affitto - non certamente in Italia - senza garanzie sull’eventuale incasso. La Juventus lo sa, l’ha sempre saputo: per arrivare a Frattesi l’assegno dev’essere importante e ancor più certo. Ma le valutazioni fatte finora non collimano minimamente con quelle interiste. C’è dunque una distanza evidente con le richieste di Marotta e Ausilio, che senza ulteriori cessioni in casa Juve difficilmente potrà sbloccarsi.
No al Fenerbahce
Comunque, una delle carte considerate in questo momento alla Continassa è anche quella più banale: il tempo può fare il suo corso, aumentare i nervosismi come i desideri. E i desideri sono di separazione, appunto. Parlano di una storia ormai logora, sulla quale l’intera verità si saprà soltanto tra un po’. Di sicuro, quella di Davide è una situazione particolare, su cui in tanti hanno messo gli occhi. Non è un segreto il grande interesse della Roma (che ha però altre priorità, su tutte l’attaccante), così come quello del Napoli, già in estate molto forte sul centrocampista italiano. Poi all’estero: la Premier guarda interessata e ha un potenziale niente male - ma poco in linea con gli obiettivi del calciatore -, mentre nelle ultime ore si è fatto sotto il Fenerbahce, la cui proposta era pronta a spezzare l’intrigo e a portare Frattesi in Turchia. No, niente. L’azzurro preferisce sentieri battuti, la familiarità con la Serie A e - tutto sommato - fino a quando sul suo tavolo c’è l’opzione Juve, la preferita, allora proverà a mantenere il punto, pur tornando a quello di partenza: l’obiettivo deve essere giocare, prendere minuti e fiducia, campo e condizione, perché è un anno troppo importante e perché vuole rispondere alla promessa estiva, poi spezzata, da Cristian Chivu.
Poco spazio all'Inter
Gli aveva garantito spazio e opzioni, addirittura un ruolo ad hoc a ridosso della punta. Poi però le scelte hanno fatto il proprio corso, e Frattesi si è visto sempre meno, sempre poco. Poco più di 500 minuti distribuiti in 15 presenze. Non è sufficiente per definirlo uno dei titolari, ma anche tra le prime riserve si fa oggettivamente fatica a collocarlo. «Non posso dire tutto», le parole di Chivu sull’argomento. Si può dire però che l’Inter stia cercando una soluzione per costruire un altro mercato all’insegna dell’autofinanziamento. E che l’indiziato per far cassa sia proprio Davide. Che sta cercando il suo posto, che sta provando a tenersi su certi livelli, che alla Juventus ritroverebbe un maestro come Spalletti. Stravedeva per lui, in Nazionale. E ai bianconeri spesso chiede fame, cattiveria (sportiva), capacità di incidere pure mentalmente all’interno della partita. Tutte doti che ritrovava puntuali in Frattesi, pronto a chiudere un capitolo ma non ancora consapevole della prossima storia da raccontare. Se sarà bianconera, lo decideranno soprattutto le richieste interiste. Difficilmente esaudibili se dovessero inchiodarsi sui 30 milioni per il cartellino.
