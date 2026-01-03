Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Simeone, il calciomercato e il futuro di Raspadori: “Siamo aperti a qualsiasi cosa accada"

Il tecnico dell'Atletico Madrid risponde così alle voci di un possibile trasferimento dell'ex Napoli alla Roma: ecco le sue parole
2 min

"Raspadori? Continuerà a lavorare con la stessa responsabilità che ha sempre avuto da quando è arrivato: impegno, duro lavoro, dedizione, e se vediamo come si allena, non ci sono segnali di una sua partenza". Così l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, non si sbilancia sul futuro di Jack Raspadori, dai rumors dato per vicinissimo alla Roma. "Ma questo è il calcio e siamo aperti a qualsiasi cosa accada. Siamo concentrati sulla prossima partita, che è la cosa più importante per noi", ha aggiunto il tecnico argentino che a proposito del mercato ha dichiarato: "Tutto è legato a ciò che è meglio per la squadra e per il club. Non cambieremo il nostro approccio. Operiamo sempre in questo modo. Siamo in contatto diretto con il club per capire le nostre esigenze. Ci adatteremo per trovare il meglio per la squadra", ha concluso Simeone parlando nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Real Sociedad.

Raspadori e i numeri con l'Atletico Madrid

Passato in estate dal Napoli ai Colchoneros per 22 milioni di euro più 4 di bonus, l'attaccante ha firmato un contratto con il club spagnolo fino al 30 giugno 2030. In questi primi sei mesi alla corte del Cholo Simeone, però, il classe 2000 ha racimolato appena 406 minuti (recuperi esclusi) segnando due gol e servendo tre assist ai compagni. Finito nel mirino della Roma, che punta su di lui e Zirkzee per rinforzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini, il suo futuro, alla luce delle dichiarazioni del tecnico dell'Atletico Madrid, rimane una grande incognita. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS