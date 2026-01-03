Simeone, il calciomercato e il futuro di Raspadori: “Siamo aperti a qualsiasi cosa accada"

"Raspadori? Continuerà a lavorare con la stessa responsabilità che ha sempre avuto da quando è arrivato: impegno, duro lavoro, dedizione, e se vediamo come si allena, non ci sono segnali di una sua partenza". Così l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, non si sbilancia sul futuro di Jack Raspadori, dai rumors dato per vicinissimo alla Roma. "Ma questo è il calcio e siamo aperti a qualsiasi cosa accada. Siamo concentrati sulla prossima partita, che è la cosa più importante per noi", ha aggiunto il tecnico argentino che a proposito del mercato ha dichiarato: "Tutto è legato a ciò che è meglio per la squadra e per il club. Non cambieremo il nostro approccio. Operiamo sempre in questo modo. Siamo in contatto diretto con il club per capire le nostre esigenze. Ci adatteremo per trovare il meglio per la squadra", ha concluso Simeone parlando nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Real Sociedad.