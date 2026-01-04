Il Milan blinda Bartesaghi: ingaggio al rialzo, la strategia per respingere l'assalto delle big

Tutti pazzi per Davide Bartesaghi. Il boom del giovane terzino nelle fila rossonere non è passato affatto inosservato. Tanto che anche venerdì sera all’Unipol Domus di Cagliari c’era uno scout della Nazionale a monitorarlo dal vivo e con grande attenzione. Con “Barte” che ha risposto presente alla grande, sfoderando l’ennesima prestazione brillante della sua stagione. E il bello deve ancora venire. La sensazione crescente, infatti, è che il commissario tecnico Rino Gattuso sia sempre più orientato a chiamare il classe 2005 in azzurro. Avanti tutta dunque per il difensore mancino cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e sempre più prossimo alla convocazione nell’Italia, che si giocherà a fine marzo i playoff per andare al Mondiale. Un’esplosione che porta un nome e cognome ben preciso: quello di Massimiliano Allegri, al quale erano bastati davvero pochi giorni di ritiro pre-campionato a Milanello per individuarne le doti fuori dal comune. E così Max scelse di stoppare la partenza in prestito del laterale mancino, che nel mese di luglio era stato cercato da Pisa, Parma e Cremonese. Tutte fermate dal veto messo dal tecnico rossonero. Quel «resta qui, lavora sodo e vedrai che avrai presto la tua occasione» esplicitato dall’allenatore livornese prima delle tournée in giro per il mondo effettuate dal Diavolo nella pre-season. Detto, fatto. In quelle prime gare stagionali Davide si è dimostrato affidabile e pronto per reggere l’urto con le pressioni dell’universo milanista.