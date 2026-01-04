Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mercato Torino, passi avanti per Ricardo: c'è la prima offerta, restano alcuni dettagli da definire

l granata stanno portanto avanti i contatti con il club brasiliano per arrivare ad un accordo di massima entro il minor tempo possibile
Nicolò Schira
4 min
RicardoTorinoBotafogo

Il Toro accelera e fa sul serio per David Ricardo. Una pista di mercato che appare destinata a prendere ulteriore quota nei prossimi giorni. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi e gli scout granata sono, infatti, rimasti favorevolmente colpiti delle doti del centrale mancino classe 2002, che appare perfetto per ricoprire il ruolo di cosiddetto braccetto di sinistra nella retroguardia a tre, come amano catalogarli nel calcio di oggi gli allenatori. Tra l’altro Ricardo ha struttura e capacità per giostrare pure da terzino sinistro. Una poliedricità che ha fatto così impennare le sue quotazioni nelle ultime ore, visto che il futuro di Adam Masina e Cristiano Biraghi appare sempre più in bilico alla corte di Marco Baroni. Tanto che il Torino ha già presentato una prima proposta alla società brasiliana: sul piatto per il Botafogo un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 6. Questa opzione però potrebbe tramutarsi in un obbligo di acquisto a titolo definitivo allo scattare di determinate condizioni. Quelle proposte dalla società del presidente Urbano Cairo prevedono che Ricardo debba scendere in campo in almeno il 50% delle gare di Serie A dal suo tesseramento alla fine della stagione. Requisito questo che non convince e soddisfa appieno il Botafogo, che chiede maggiori garanzie per dare il via libera alla partenza di uno dei propri gioielli. Tradotto: la valutazione complessiva da 7 milioni può essere al momento accettata, ma la vendita del difensore va completata subito a titolo definitivo in questa sessione di mercato o resa in qualche maniera sicura.

Le condizioni del Botafogo

Ecco perché dal Brasile chiedono che - in caso di prestito con obbligo di riscatto condizionato - la cessione scatti in automatico alla salvezza del Toro. Il mantenimento della categoria - salvo cataclismi incedibili - resta decisamente alla portata dei granata, se non quasi scontato come traguardo. Insomma, le basi per arrivare a un accordo totale ci sono tutte, ma vanno limati alcuni dettagli. Particolare questo non di poco conto quando si ha a che fare con trasferimenti internazionali, tuttavia nel frattempo va registrata una importante schiarita sul fronte agenti e intermediari legati alla vicenda. La confusione creatasi qualche settimana fa col Bologna sembra essere stata dipanata e superata. L’unico vero procuratore riconosciuto di David Ricardo è Ricardo Luz, col quale i dialoghi sono già stati molto proficui. Con tanto di prima offerta recapitata al centrale mancino per un contratto fino al 2029 con opzione al 2030. Avanti tutta allora. Previsti a cavallo della Befana nuovi contatti in merito alla formula dell’affare e alle condizioni relative all’obbligo di riscatto. Un paio di club stranieri (uno spagnolo e uno portoghese) hanno, infatti, chiesto informazioni nelle ultime ore e cercano di inserirsi nella corsa al classe 2002, anche se il Toro al momento sembra in vantaggio e desideroso di sfruttarlo per arrivare in maniera vincente al traguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS