 Mercato Milan, la difesa è la priorità: piace Gila, ma la Lazio spara alto. Le cifre e cosa filtra 

Un mese per un difensore. È questo l’indirizzo, almeno primordiale, che prenderà il calciomercato invernale del Milan dopo che i rossoneri hanno inserito Niclas Füllkrug nel reparto offensivo con il tedesco, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni dal West Ham, che ha già fatto il suo esordio due sere fa nella vittoriosa trasferta di Cagliari. Igli Tare, nelle interviste televisive pre partita, ha dettato la linea: «Noi siamo molto contenti con la squadra, soprattutto con la difesa. Tutti i ragazzi hanno fatto un buon campionato. Ovviamente siamo molto vigili sul mercato e se vedremo che ci sarà qualche opportunità che migliorerà la situazione saremo presenti, vogliamo cercare di dare tutte le possibilità per realizzare i nostri obiettivi». E se sarà, dovrà essere «un buon giocatore». Ecco, quest’ultimo concetto è quello che pone il focus primario sulla scelta che farà il Milan, che non andrà a fiondarsi sul primo nome disponibile giusto per inserire un altro difensore nel pacchetto a disposizione di Massimiliano Allegri, ma cercherà di trovare un’occasione importante con un focus su quei giocatori che possono aver bisogno di giocare per strappare il biglietto per la Coppa del Mondo.