Calciomercato Serie A: Chiesa stuzzica il Napoli, muro Kean, su Raspadori accordo Roma-Atletico

Gallo e Ramadani verso il rinnovo

Gallo e Ramadani verso il rinnovo fino al 2027 col Lecce, che ha respinto gli assalti di Brentford e West Ham per Tiago Gabriel. Entrambe le società inglesi erano pronte a mettere sul piatto 20 milioni per il centrale lusitano, ma il dg giallorosso Corvino ha deciso di trattenerlo in Salento fino a giugno. Rimanendo in tema di difensori, il Bologna insiste per portare sotto le Due Torri Freytes (Fluminense): a fargli spazio potrebbe essere Casale, richiesto da un paio di club di A. Inoltre gli emiliani pensano a Camara (Vitoria Guimaraes) e Kostic (Partizan Belgrado) come possibile innesto nel reparto degli esterni d’attacco, qualora Dominguez dovesse andare via. L’argentino, infatti, piace a Fiorentina, Lione e River Plate. Arizala sbarca oggi in Italia: in programma le visite mediche di rito con l’Udinese, che l’ha prelevato per 3 milioni dall’Independiente Medellin. Il laterale mancino classe 2005 si legherà ai friulani fino al 2030. In uscita dai bianconeri l’attaccante Iker Bravo che ha richieste in Spagna (Segunda Division) e Belgio. Infine continua il casting tra i pali da parte del Genoa: in lizza Livakovic (Girona), Dimitrievski (Valencia) e Bento (Al Nassr) dopo che la Juve ha detto no per Perin (era la prima scelta di De Rossi).