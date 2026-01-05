Calciomercato Serie A: Chiesa stuzzica il Napoli, muro Kean, su Raspadori accordo Roma-Atletico

Gasperini spera di trovare nella calza della Befana un dolcetto a forma di Jack. Quel Raspadori che rimane la prima scelta dei giallorossi per l’attacco, nonostante i tentativi di sorpasso da parte di Lazio in primis e di Napoli e Galatasaray in seconda battuta. Il ds Massara ha l’accordo con l’Atletico Madrid per un prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto (19 milioni) in caso di qualificazione Champions. Ora tocca alla punta dare una risposta definitiva alla Roma, che confida nel sì. A proposito di attaccanti: Kean è incedibile per la Fiorentina. Tanto che è stato respinto al mittente il tentativo del Paris FC di riportare in Ligue1 l’ex Psg. Niente da fare. Idem per le sirene inglesi inglesi arrivate per il terzino Fortini, che verrà blindato col rinnovo fino al 2030. In entrata occhio invece al nome di Baldanzi: previsti nuovi contatti con la Roma. Pure il Napoli è alla ricerca di un innesto offensivo e tiene d’occhio Chiesa (Liverpool) e Lookman (Atalanta). Intanto appare difficile che dopo l’infortunio di Neres possa essere ceduto Lang, nonostante il pressing del Galatasaray.
Sassuolo su Lazzari e Mazzocchi
Alla fine potrebbe restare in azzurro anche il terzino Mazzocchi, corteggiato dal Sassuolo. Motivo per cui ora i neroverdi potrebbero tornare alla carica per Lazzari della Lazio, già cercato ad agosto prima dell’arrivo di Coulibaly, che dovrebbe tornare al Leicester con sei mesi di anticipo. Gli emiliani, nel frattempo, stanno chiudendo l’accordo per il rinnovo di Thorstvedt fino al 2029 con opzione per il 2030. Avanti insieme. La stessa cosa che conta di fare il Parma con Bernabè: aumentano le chance per il prolungamento del contratto fi no al 2029 del talento spagnolo. I ducali, inoltre, continuano a trattare l’esterno offensivo Schjelderup col Benfica e hanno in pugno il giovane talento Scarlato (classe 2009), che arriverà dal River Plate (contratto fino al 2028). Tra giovedì e venerdì prevista anche la fumata bianca per il passaggio di Marianucci (Napoli) in prestito secco alla Cremonese. Inizia a rinforzarsi il Pisa, che è vicino all’attaccante Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzen; mentre per la mediana è a un passo Cheveyo Tsawa dello Zurigo. Il portiere Sherri (Frosinone) torna al Cagliari, che ora per la mediana punta a prendere Nicolussi Caviglia (Fiorentina) e Vergara (Napoli); mentre Rog può dire addio ai sardi: lavori in corso per la risoluzione del contratto.
Gallo e Ramadani verso il rinnovo
Gallo e Ramadani verso il rinnovo fino al 2027 col Lecce, che ha respinto gli assalti di Brentford e West Ham per Tiago Gabriel. Entrambe le società inglesi erano pronte a mettere sul piatto 20 milioni per il centrale lusitano, ma il dg giallorosso Corvino ha deciso di trattenerlo in Salento fino a giugno. Rimanendo in tema di difensori, il Bologna insiste per portare sotto le Due Torri Freytes (Fluminense): a fargli spazio potrebbe essere Casale, richiesto da un paio di club di A. Inoltre gli emiliani pensano a Camara (Vitoria Guimaraes) e Kostic (Partizan Belgrado) come possibile innesto nel reparto degli esterni d’attacco, qualora Dominguez dovesse andare via. L’argentino, infatti, piace a Fiorentina, Lione e River Plate. Arizala sbarca oggi in Italia: in programma le visite mediche di rito con l’Udinese, che l’ha prelevato per 3 milioni dall’Independiente Medellin. Il laterale mancino classe 2005 si legherà ai friulani fino al 2030. In uscita dai bianconeri l’attaccante Iker Bravo che ha richieste in Spagna (Segunda Division) e Belgio. Infine continua il casting tra i pali da parte del Genoa: in lizza Livakovic (Girona), Dimitrievski (Valencia) e Bento (Al Nassr) dopo che la Juve ha detto no per Perin (era la prima scelta di De Rossi).
