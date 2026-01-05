Tuttosport.com
Thiago Silva, il ritorno in Europa: "Sono molto felice". Il post del Porto: "Bentornato a casa"

Il difensore brasiliano ex Milan sbarca in Portogallo da svincolato dopo la fine del contratto con la Fluminense
1 min

"La storia ritrova sempre la strada del ritorno, ben tornato a casa Thiago". Con queste parole e una foto sui social il club portoghese del Porto annuncia il ritorno del difensore brasiliano Thiago Silva. L'ex Milan aveva già giocato con i Dragoes nella prima parte della stagione 2004/2005, non esordendo mai però in prima squadra e rimanendo sempre con la formazione B. A 41 anni Thiago Silva torna al Porto da svincolato dopo la fine del contratto con la Fluminense

Thiago Silva: "Sono molto felice"

Dopo l'annuncio ufficiale del suo ingaggio da parte del Porto nelle scorse settimane, Thiago Silva è sbarcato in Portogallo. Il 41enne brasiliano è tornato al Porto, ventidue anni dopo la sua prima esperienza con il club portoghese. "Sono al Porto dopo quasi 22 anni e sono molto felice" le sue parole sui social, condivise dall'account ufficiale del Porto, allenato dall'italiano Farioli, insieme a immagini della sua accoglienza. L'ex Milan arriva dopo la risoluzione del contratto con il Fluminense e ha scelto i campioni portoghesi per tornare in Europa.

